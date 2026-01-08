Codașă în Premier League, Wolverhampton Wanderers este însă neînvinsă de trei etape.
După ce ”lupii” au pierdut greu pe Anfield în fața lui Liverpool, 1-2, au urmat un 1-1 pe terenul lui Manchester United, un 3-0 sec cu West Ham și, acum, un 1-1 la Everton.
Michael Keane a deschis scorul pentru gazde (17), Wolverhampton a egalat prin Mateus Mane (69) și a reușit să plece cu un punct, grație și celor două cartonașe roșii primite pe final de jucătorii lui Everton: același Michael Keane (83) și starul Jack Grealish (89).
Rezultatele și marcatorii din etapa 21 din Premier League
Marţi
West Ham United - Nottingham Forest 1-2
Au marcat: Murillo (13 - autogol), respectiv Nicolas Dominguez (55), Gibbs-White (89 - penalty).
Miercuri
Bournemouth - Tottenham Hotspur 3-2
Au marcat: Evanilson (22), Kroupi (36), Semenyo (90+5), respectiv Tel (5), Palhinha (78).
Fundaşul Radu Drăguşin a fost rezervă neutilizată la Tottenham.
Brentford - Sunderland 3-0
Au marcat: Igor Thiago (30, 65), Iarmoliuk (73).
Everton - Wolverhampton 1-1
Au marcat: Michael Keane (17), respectiv Matheus Mane (69).
Fulham - Chelsea 2-1
Au marcat: Raul Jimenez (55), Harry Wilson (81), respectiv Liam Delap (72).
Crystal Palace - Aston Villa 0-0
Manchester City - Brighton 1-1
Au marcat: Haaland (41 - penalty), respectiv Mitoma (60).
Newcastle United - Leeds United 4-3
Au marcat: Harvey Barnes (36, 90+12), Joelinton (54), Bruno Guimaraes (90+1 - penalty), respectiv Brenden Aaronson (32, 79), Calvert-Lewin (45+5 - penalty).
Burnley - Manchester United 2-2
Au marcat: Heaven (13 - autogol), Jaidon Anthony (66), respectiv Sesko (50, 60).
* Azi se dispută derby-ul Arsenal - Liverpool.
Clasamentul din Premier League