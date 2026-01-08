VIDEO EXCLUSIV Wolverhampton dă lovitura pe terenul lui Everton și ”lupii” trăiesc: neînvinși de trei etape!

Meciurile din Premier League sunt transmise EXCLUSIV pe VOYO.

Wolverhampton Everton Mateus Mane Michael Keane Jack Grealish
Codașă în Premier League, Wolverhampton Wanderers este însă neînvinsă de trei etape.

După ce ”lupii” au pierdut greu pe Anfield în fața lui Liverpool, 1-2, au urmat un 1-1 pe terenul lui Manchester United, un 3-0 sec cu West Ham și, acum, un 1-1 la Everton.

Michael Keane a deschis scorul pentru gazde (17), Wolverhampton a egalat prin Mateus Mane (69) și a reușit să plece cu un punct, grație și celor două cartonașe roșii primite pe final de jucătorii lui Everton: același Michael Keane (83) și starul Jack Grealish (89).

Rezultatele și marcatorii din etapa 21 din Premier League

Marţi

West Ham United - Nottingham Forest 1-2

Au marcat: Murillo (13 - autogol), respectiv Nicolas Dominguez (55), Gibbs-White (89 - penalty).

Miercuri

Bournemouth - Tottenham Hotspur 3-2

Au marcat: Evanilson (22), Kroupi (36), Semenyo (90+5), respectiv Tel (5), Palhinha (78).

Fundaşul Radu Drăguşin a fost rezervă neutilizată la Tottenham.

Brentford - Sunderland 3-0

Au marcat: Igor Thiago (30, 65), Iarmoliuk (73).

Everton - Wolverhampton 1-1

Au marcat: Michael Keane (17), respectiv Matheus Mane (69).

Fulham - Chelsea 2-1

Au marcat: Raul Jimenez (55), Harry Wilson (81), respectiv Liam Delap (72).

Crystal Palace - Aston Villa 0-0

Manchester City - Brighton 1-1

Au marcat: Haaland (41 - penalty), respectiv Mitoma (60).

Newcastle United - Leeds United 4-3

Au marcat: Harvey Barnes (36, 90+12), Joelinton (54), Bruno Guimaraes (90+1 - penalty), respectiv Brenden Aaronson (32, 79), Calvert-Lewin (45+5 - penalty).

Burnley - Manchester United 2-2

Au marcat: Heaven (13 - autogol), Jaidon Anthony (66), respectiv Sesko (50, 60).

* Azi se dispută derby-ul Arsenal - Liverpool.

Clasamentul din Premier League

De ce Katy Perry îl consideră pe Justin Trudeau „irezistibil de atrăgător". Cum arată alesul inimii ei. GALERIE FOTO
De ce Katy Perry &icirc;l consideră pe Justin Trudeau &bdquo;irezistibil de atrăgător&rdquo;. Cum arată alesul inimii ei. GALERIE FOTO
Cătălin Cîrjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul "incompatibil cu stilul" selecționerilor: "Tati, Cîrjan rimează cu Hîldan!"
Cătălin Cîrjan - Renașterea. Cătălin Parfene scrie despre fotbalistul ”incompatibil cu stilul” selecționerilor: ”Tati, Cîrjan rimează cu Hîldan!”
Vezi LIVE ONLINE Arsenal – Liverpool! Unde și cum poți urmări derby-ul din Premier League
Vezi LIVE ONLINE Arsenal – Liverpool! Unde și cum poți urmări derby-ul din Premier League
Voleibalista Rebekka Hauri, apariție într-o emisiune scandaloasă: „Pregătiți-vă pentru dramă!"
Voleibalista Rebekka Hauri, apariție într-o emisiune scandaloasă: „Pregătiți-vă pentru dramă!”
Gustavo la FK Csikszereda! Brazilianul vine sub formă de împrumut
Gustavo la FK Csikszereda! Brazilianul vine sub formă de împrumut
Ce le-a transmis Louis Munteanu celor de la CFR Cluj după transferul în America
Ce le-a transmis Louis Munteanu celor de la CFR Cluj după transferul în America
Italienii anunță că fac orice pentru Radu Drăgușin! Decizia luată de fundașul român
Italienii anunță că fac orice pentru Radu Drăgușin! Decizia luată de fundașul român
Napoli se încurcă și Chivu se distanțează! Cum arată Serie A după Parma - Inter 0-2

Napoli se încurcă și Chivu se distanțează! Cum arată Serie A după Parma - Inter 0-2

Italienii i-au reproșat un singur lucru lui Cristi Chivu! Nota primită de antrenorul român după victoria cu Parma

Italienii i-au reproșat un singur lucru lui Cristi Chivu! Nota primită de antrenorul român după victoria cu Parma

Gigi Becali i-a fixat prețul unui jucător de la FCSB: "10.000.000€. Îl cumpără echipele mari"

Gigi Becali i-a fixat prețul unui jucător de la FCSB: ”10.000.000€. Îl cumpără echipele mari”

Drăgușin, salariu tăiat: anunț tare neplăcut pentru internaționalul român

Drăgușin, salariu tăiat: anunț tare neplăcut pentru internaționalul român

Transferul iernii! Galatasaray negociază transferul fotbalistului român

Transferul iernii! Galatasaray negociază transferul fotbalistului român

S-a făcut transferul lui Denis Drăguș!

S-a făcut transferul lui Denis Drăguș!



Cum îi merge lui Cătălin Golofca, la doi ani și jumătate după plecarea din Superliga. Mijlocașul, căpitan al echipei și locul 1 în clasament
Cum îi merge lui Cătălin Golofca, la doi ani și jumătate după plecarea din Superliga. Mijlocașul, căpitan al echipei și locul 1 în clasament
Ce le-a transmis Louis Munteanu celor de la CFR Cluj după transferul în America
Ce le-a transmis Louis Munteanu celor de la CFR Cluj după transferul în America
Voleibalista Rebekka Hauri, apariție într-o emisiune scandaloasă: „Pregătiți-vă pentru dramă!"
Voleibalista Rebekka Hauri, apariție într-o emisiune scandaloasă: „Pregătiți-vă pentru dramă!”
Italienii anunță că fac orice pentru Radu Drăgușin! Decizia luată de fundașul român
Italienii anunță că fac orice pentru Radu Drăgușin! Decizia luată de fundașul român
Gustavo la FK Csikszereda! Brazilianul vine sub formă de împrumut
Gustavo la FK Csikszereda! Brazilianul vine sub formă de împrumut
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Mikel Arteta și-a lăudat un jucător, înainte de Arsenal - Wolverhampton: "Vrea să facă lucruri mărețe!"
Mainoo United! Puștiul-senzație de 18 ani a adus victoria în '90+7, după ce echipa lui Erik ten Hag fusese egalată în '90+5
Mainoo United! Puștiul-senzație de 18 ani a adus victoria în '90+7, după ce echipa lui Erik ten Hag fusese egalată în '90+5
Șase cluburi din Premier League trebuie să vândă rapid jucători! Se anunță sancțiuni drastice
Șase cluburi din Premier League trebuie să vândă rapid jucători! Se anunță sancțiuni drastice
Chelsea a demolat-o pe Everton! Cole Palmer s-a dezlănțuit și a înscris 4 goluri pe "Stamford Bridge"
Chelsea a demolat-o pe Everton! Cole Palmer s-a dezlănțuit și a înscris 4 goluri pe ”Stamford Bridge”
Ce s-a întâmplat după ce Idrissa Gueye și-a pălmuit un coleg în Manchester United – Everton
Ce s-a întâmplat după ce Idrissa Gueye și-a pălmuit un coleg în Manchester United – Everton
Idrissa Gueye, lăudat de antrenorul David Moyes după cel mai bizar cartonaș roșu din istoria Premier League!
Idrissa Gueye, lăudat de antrenorul David Moyes după cel mai bizar cartonaș roșu din istoria Premier League!
Vacanță prelungită pentru unii elevi. Lista localităților unde autoritățile nu pot deschide școlile

stirileprotv Vacanță prelungită pentru unii elevi. Lista localităților unde autoritățile nu pot deschide școlile

Ziua vând mașini, noaptea cântă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

protv Ziua vând mașini, noaptea cântă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

De ce Katy Perry îl consideră pe Justin Trudeau „irezistibil de atrăgător". Cum arată alesul inimii ei. GALERIE FOTO

stirileprotv De ce Katy Perry îl consideră pe Justin Trudeau „irezistibil de atrăgător”. Cum arată alesul inimii ei. GALERIE FOTO

Desafio începe la 20:30 pe PROTV și VOYO. Prima bătălie se va da pentru teritoriu, cu cei 24 de concurenți la linia de start

stirileprotv Desafio începe la 20:30 pe PROTV și VOYO. Prima bătălie se va da pentru teritoriu, cu cei 24 de concurenți la linia de start

