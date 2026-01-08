Codașă în Premier League, Wolverhampton Wanderers este însă neînvinsă de trei etape.

După ce ”lupii” au pierdut greu pe Anfield în fața lui Liverpool, 1-2, au urmat un 1-1 pe terenul lui Manchester United, un 3-0 sec cu West Ham și, acum, un 1-1 la Everton.

Michael Keane a deschis scorul pentru gazde (17), Wolverhampton a egalat prin Mateus Mane (69) și a reușit să plece cu un punct, grație și celor două cartonașe roșii primite pe final de jucătorii lui Everton: același Michael Keane (83) și starul Jack Grealish (89).

