Schimbare istorica pentru Dacia: "E timpul sa spunem stop" Anuntul oficial

Seful de design de la Renault a facut un anunt important.

Dacia nu va mai fi vanduta cu emblema Renault in afara Europei, a anuntat seful de design de la Renault, olandezul Laurens van den Acker.

In prezent, modele Duster, Logan, Sandero si Dokker sunt vandute ca Renault in Rusia, Mexic, Africa de Sud si India. Acest lucru se va opri de anul viitor, iar Van den Acker promite ca aceasta schimbare sa aduca surprize din partea viitoarelor modele Dacia.

"Scopul meu este sa avem un catalog unic Renault la nivel mondial. Masinile Renault care sunt derivate din Dacia in unele zone si vreau ca asta sa inceteze. Nu pot sa contrazic argumentul de business, deoarece masinile Renault erau prea scumpe in anumite piete, iar masinile Dacia erau masini relativ moderne si accesibile, asa ca le-am pus embleme Renault. Ne-a castigat sa castigam teren in aceste piete. Dar acum pentru ca vinddem tot mai multe masini in Rusia, de exemplu, o sa incepem sa le diferentiem intre ele", a spus Van den Acker.

Singurul model al carui nume va ramane neschimbat este Duster, succes rasunator pentru Renault in toata lumea, iar a doua generatie ajunge abia acum in anumite zone ale lunii.

Dar diferentierea marcilor Renault si Dacia in jurul lumii va aduce surprize pentru fanii Dacia, promite seful de design al francezilor. "Noua generatie Dacia va fi extraordinara. O sa incercam sa fim inteligenti. Vreau ca Renault sa fie latin, senzual, iar Dacia robusta si germanica. Aceasta strategie a functionat perfect pentru noi", a mai spus Van den Acker.