Meciul ANULUI in K1! Noua data a bataliei dintre Benny Adegbuyi si Badr Hari a fost stabilita! Luptatorul roman a facut marele anunt! 

Benny Adegbuyi a dezvaluit pe pagina sa de Facebook cand va avea loc lupta contra lui Badr Hari.

Dupa ce a fost amanata in doua randuri, partida va avea loc pe data de 19 decembrie. In prima faza, partida trebuia sa se dispute pe 20 iuni in Tarile de Jos, la Rotterdam, dar pandemia de coronavirus a facut ca meciul sa fie amanat.

A doua data stabilita a fost si ea amanata pe motiv ca luptatorul marocan a fost depistat cu noul coronavirus. Astfel, Benny si "Bad Boy" Hari se vor lupta in sfarsit in decembrie.

Ultima partida a lui Badr Hari a fost contra campionului Rico Verhoeven, pe care a fost cat pe ce sa-l invinga dupa ce l-a trimis la podea de doua ori, insa marocanul a avut ghinionul de a se accidenta pentru a doua oara la rand in confruntarea cu luptatorul din Tarile de Jos.