Daniel Ghita i-a dat REPLICA lui Catalin Morosanu: "Pisicuta, pis, pis, pis!" Mesajul luptatorului K1

Daniel Ghita nu ii ramane dator lui Catalin Morosanu, insa o lupta intre ei pare tot mai putin probabila.

Daniel Ghita si Catalin Morosanu continua duelul de la distanta. Cei doi au vrut sa se lupte anul trecut, insa acum se limiteaza doar la un duel verbal de la distanta. Morosanu a dezvaluit zilele trecuta ca Ghita i-a cerut 100.000 de euro pentru a intra in ring cu el, o suma mult prea mare.



Daniel Ghita: Ma apica mila cand il aud pe Morosanu!

"Cand il aud pe “bombariderul” Romaniei, ca ma ameninta cu vocea tremuranda...m a apucat MILA...

Pentru prima data in viata mea imi era mila de “bombardierul “ Romaniei!

Unul care lupta cu paznicii de la un supermarket... Cere atentia mea!

Hai, Ghita zi ceva de mine, ca nu mai am show-uri pe bani! Ma injura lumea pe strada ca fug di tine! Imi tremura vocea, dar din studio te bat, ma!

Voiam sa intru in direct sa dau drept la replica, dar cand am auzit cum ii tremura vocea... Ma gandeam: saracul di el , il las ca e vai di el...

Mai mananca si el o paine cu numele lui Ghita! Mai scrie presa un articol, doua. Il mai baga cineva in seama, ca mai nou il papa “ dipresia”!

Cand nu mai au rating si show-uri pe bani grei sau nu isi mai vand biletele la gale isi amintesc toti di Ghita! Bombardierii astia “ smecheri”, campionii K1! Greu suportati adevarul...

Hai sa ne tinem de el, ca altfel murim “di foame”! Pe imaginea lui Ghita mai papam si noi o paine..

Daca le pomenesti numele le faci rating si ii fac vedete! Plang si se victimizeaza: are Ghita civa cu mine, bre”.

Bombardierii Romaniei au ajuns pisicute care se victimizeaza la TV?

Hai, treci si bate covoarele, ca altceva nu cred ca mai bati, decat campii... Vad, ca inca ma visezi in ring. Pisicuta pis pis pis... :))", e mesajul postat de Daniel Ghita pe Facebook.



Catalin Morosanu: Adversarii lui veneau la mici si bere!

"El si-a facut revenirea cu doi mosi, cu Dzevad Poturak si Petr Vondracek, doi mosi care aveau 40 si ceva de ani, fratele meu! Aia veneau de la mici si bere! Chiar nu vreau sa ii dau lui valoare. El mai are putin si moare intr-o totala umbra. Sa isi aminteasca meciul cu Gokhan Saki, sa se gandeasca cand isi lua pumnii aia si toate loviturile intr-un mod constant. Eu voi fi in fata lui ca Gokhan Saki. Avem aceeasi inaltime, aproape acelasi stil de lupta. Asa isi va lua KO de la mine, daca vreodata o sa ma lupt cu el.

Cand o sa ma vada pe mine sa isi aminteasca ca eu sunt Gokhan Saki. Cum si-a luat de doua ori, o sa isi ia bataie si de la mine daca vreodata o sa se lupte cu mine. In 2018, am fost primul care l-a ofertat: Hai, Daniel, sa ne luptam! El mi-a cerut o suma foarte mare, cam in jur de 100.000 de euro. E foarte mult si e un subiect sensibil, pentru ca e vorba doar de bani, la cat sa ne intelegem ca sa putem lupta unul cu altul", a fost comentariul lui Morosanu despre Ghita.