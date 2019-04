Daniel Ghita continua lupta de la distanta cu Morosanu! "Este frustrat din cauza performantelor mele" Nu l-a iertat nici pe Benny!

Ghita a vorbit in presa din Olanda despre Catalin Morosanu si Benny Adegbuyi.

Daniel Ghita a reusit sa il invinga pe Petr Vondracek fara probleme, adversarul sau fiind declarat invins in mai putin de o repriza. Ghita a vorbit pentru presa din Olanda despre conflictul pe care il are cu Catalin Morosanu.

"Morosanu a inceput sa vorbeasca despre mine in public si pe la spate. Mi-am spus ca trebuie sa il ignor pe acest baiat lipsit de talent, vrea doar atentie si este frustrat din cauza performantelor mele. Dar a inceput sa isi spuna in presa <<campion K1>> si tinerii pot crede ca el chiar este un campion K1, desi n-a fost niciodata.

Toata ziua apare in show-uri penibile. Este platit sa apara in aceste emisiuni. Am refuzat sa apar in emisiuni, desi ofertele mele erau mai mari ca ale lui. Eu sunt luptator, nu o pisicuta pe care o cumperi si o arati la TV", a spus Daniel Ghita pentru vechtsportinfo.nl.

Luptatorul nu l-a uitat nici pe Benny Adegbuyi, cel de care a spus ca a fost invins de un luptator accidentat: "Glory 62 a fost cel mai prost turneu la categoria grea din cate am vazut in viata mea. Jamal a castigat cu mana rupta prin TKO! Sa fii batut de Jamal cu o mana rupta spune totul despre acest sportiv. Acum Benny spune ca e cel mai bun luptator roman", a continuat Ghita.