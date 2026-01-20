Pancu a cerut și îl primește: al patrulea transfer al iernii la CFR Cluj!

Pancu a cerut și îl primește: al patrulea transfer al iernii la CFR Cluj! Superliga
CFR Cluj este pe cale să aducă un nou jucător în această iarnă, al patrulea. Formația din Gruia și-a recăpătat speranțele privind accederea în play-off după cele trei victorii consecutive

Oucasse MendyCFR ClujDaniel PancuRAAL Le Louviere
Atacantul Alibek Aliev (29 de ani), fundașul central Ilija Masic (26 de ani) și fundașul dreapta Christopher Braun (34 de ani) sunt jucătorii care au sosit în această iarnă la CFR Cluj.

Oucasse Mendy, pe cale să semneze cu CFR Cluj

După victoria de duminică împotriva celor de la Oțelul Galați (1-0), Daniel Pancu anunța că CFR Cluj mai caută o extremă de picior stâng pentru a-i face concurență lui Andrea Cordea, iar presa din Belgia a anunțat ținta identificată de ardeleni.

Oucasse Mendy (24 de ani), extremă dreaptă în prima ligă din Belgia, la RAAL Le Louviere, este așteptat să semneze cu CFR Cluj, anunță jurnalistul Sacha Tavolieri. 

Fotbalistul francez de origine senegaleză ar urma să își rezilieze contractul pe cale amiabilă cu RAAL Le Louviere, iar ulterior să semneze cu CFR Cluj, notează și Africa Foot.

Oucasse Mendy, fratele unui proaspăt campion de la Cupa Africii

Mendy a jucat constant în prima ligă din Belgia. A strâns 17 meciuri în acest sezon la RAAL Le Louviere, de 11 ori a fost titular, însă randamentul din ofensivă a fost modest: un gol și o pasă decisivă.

Oucasse Mendy, născut în Franța, și-a făcut junioratul la Montpellier, iar ulterior a jucat în ligile inferioare la Marignane Gignac FC sau FC Martigues. În vara anului trecut a semnat în Belgia cu nou-promovata RAAL La Louviere.

Oucasse Mendy este fratele mai cunoscutului Antoine Mendy (21 de ani), fundaș central la Nice, care tocmai a cucerit Cupa Africii pe Națiuni alături de naționala Senegalului.

