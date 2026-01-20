Pancu a cerut și îl primește: al patrulea transfer al iernii la CFR Cluj!

Atacantul Alibek Aliev (29 de ani), fundașul central Ilija Masic (26 de ani) și fundașul dreapta Christopher Braun (34 de ani) sunt jucătorii care au sosit în această iarnă la CFR Cluj.

Oucasse Mendy, pe cale să semneze cu CFR Cluj



După victoria de duminică împotriva celor de la Oțelul Galați (1-0), Daniel Pancu anunța că CFR Cluj mai caută o extremă de picior stâng pentru a-i face concurență lui Andrea Cordea, iar presa din Belgia a anunțat ținta identificată de ardeleni.



Oucasse Mendy (24 de ani), extremă dreaptă în prima ligă din Belgia, la RAAL Le Louviere, este așteptat să semneze cu CFR Cluj, anunță jurnalistul Sacha Tavolieri.



Fotbalistul francez de origine senegaleză ar urma să își rezilieze contractul pe cale amiabilă cu RAAL Le Louviere, iar ulterior să semneze cu CFR Cluj, notează și Africa Foot.

