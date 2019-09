Catalin Morosanu atac la adresa rivalului Daniel Ghita: "Mai are putin si moare in umbra"

Catalin Morosanu si Daniel Ghita si-au creat o notorietate pentru conflictele verbale pe care le-au avut in ultimul timp.

Daca pana acum cel care provoca era Daniel Ghita, de data aceasta Catalin Morosanu pare pornit impotriva rivalului sau.

Ghita a revenit recent in competitii si i-a invins pe Dzevad Poturak si Petr Vondracek. Dupa aceste doua victorii, Daniel Ghita le-a lansat o serie de provocari mai multor luptatori din Romania, afirmand ca el este cel mai bun luptator de K1 din tara. Printre cei provocati s-au aflat Benny Adegbuy si Catalin Morosanu, dar s-a lovit de un refuz din partea amandurora.

Catalin Morosanu a declarat recent:"El si-a facut revenirea cu doi mosi, cu Dzevad Poturak si Petr Vondracek, doi mosi care aveau 40 si ceva de ani, fratele meu! Aia veneau de la mici si bere!", a tunat Morosanu, conform Gsp.

Intrebat daca ar fi de acord cu o confruntare publica, fata in fata cu Daniel Ghita, Morosanu a spus:"Niciodata. Chiar nu vreau sa ii dau lui valoare. El mai are putin si moare intr-o totala umbra".

In eventualitatea unei lupte intre cei doi, Morosanu spune ca ar aplica tactica lui Gokhan Saki, luptator care l-a invins de doua ori pe Daniel Ghita:"Sa isi aminteasca meciul cu Gokhan Saki, sa se gandeasca cand isi lua pumnii aia si toate loviturile intr-un mod constant. Eu voi fi in fata lui ca Gokhan Saki. Avem aceeasi inaltime, aproape acelasi stil de lupta. Asa isi va lua KO de la mine, daca vreodata o sa ma lupt cu el. Cand o sa ma vada pe mine sa isi aminteasca ca eu sunt Gokhan Saki. Cum si-a luat de doua ori, o sa isi ia bataie si de la mine daca vreodata o sa se lupte cu mine".

Morosanu spune ca el a fost primul care l-a provocat pe Daniel Ghita la o lupta, insa acesta a cerut o suma foarte mare:"In 2018, am fost primul care l-a ofertat: Hai, Daniel, sa ne luptam! El mi-a cerut o suma foarte mare, cam in jur de 100.000 de euro. E foarte mult si e un subiect sensibil, pentru ca e vorba doar de bani, la cat sa ne intelegem ca sa putem lupta unul cu altul", a mai spus Morosanu.