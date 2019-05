Vine FURTUNA la Barcelona dupa eliminarea incredibila din UCL: "Conducerea va reflecta adanc asupra a ceea ce s-a intamplat aici!" Anuntul facut imediat dupa meciul de pe Anfield

Barcelona a fost eliminata de Liverpool in semifinalele UEFA Champions League, gratie revenirii spectaculoase a englezilor.

Desi catalanii castigasera cu 3-0 meciul tur de pe Camp Nou si nimeni nu ii mai vedea eliminati din UCL, Liverpool a reusit minunea. Echipa lui Jurgen Klopp, fara vedetele Salah si Firmino, a inscris patru goluri pe Anfield si s-a calificat in marea finala de la Madrid.

Dupa partida de cosmar, presedintele Barcelonei, Josep Maria Bartomeu, a incercat sa fie cat mai rezervat in declaratii, insa a lasat de inteles ca vor fi schimbari la echipa dupa socul trait marti seara. Bartomeu a spus ca cei din conducere vor analiza cu mare atentie ceea ce s-a intamplat in returul de pe Anfield.

"O dezamagire... Ii felicit pe cei de la Liverpool, au facut un meci mare, au inscris patru goluri.

Vom avea timp sa reflectam asupra eliminarii si sa ne gandim. Avem Copa del Rey de jucat in trei saptamani. Anul trecut, la Roma, s-a intamplat acelasi lucru. E dificil sa explicam asta, o s-o facem la nivel intern. Conducerea va reflecta adanc asupra a ceea ce s-a intamplat aici. Acum este timpul sa ne concentral asupra Copa del Rey, sa ne revenim si sa le cerem iertare fanilor Barcei.

Nu exista nicio explicatie pentru golul al patrulea, poate ne-au luat prin surprindere, poate a fost o greseala... Nu am vorbit cu nimeni inca, nu e nicio explicatie. Golul a impietrit echipa. Pentru al doilea an la rand am avut o seara dezastruoasa", a spus Josep Maria Bartomeu la Movistar Plus.

Presedintele Barcelonei a fost intrebat si despre soarta lui Ernesto Valverde. Oficialul a evitat sa dea un raspuns, motivand prin faptul ca spiritele sunt incinse din cauza eliminarii si ca nu e momentul pentru o astfel de discutie.

"Acum suntem sub efectul eliminarii. Ceea ce trebuie sa facem este sa incercam sa ne revenim, pentru ca mai avem de jucat finala Copa del Rey. Vor urma zile dificile pentru toti, dar trebuie sa ne trezim", a fost reactia lui Bartomeu.