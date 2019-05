LIVERPOOL - BARCELONA 4-0 | Klopp, fabulos la final: "E trecut de ora de culcare a copiilor, asa ca pot spune asta! Ma puteti amenda!"

"Intreaga noastra evolutie a fost fantastica, coplesitoare! Le-am spus baietilor inainte de meci ca e imposibil, dar ca avem o sansa pentru ca este vorba despre ei. Am vazut atatea meciuri de fotbal in viata mea, dar nu imi aduc aminte de asa ceva. Mai ales impotriva celei mai bune echipe din lume!

Nu ai voie sa primesti gol si sa marchezi cum am facut-o noi. Nu stiu cum au reusit baietii aceasta performanta!

E trecut de ora 22:00, copii sunt in pat, asa ca pot spune: baietii astia sunt al dracului de uriasi", a spus Jurgen Klopp.

???? Jürgen Klopp: "The boys are fucking giants - it's unbelievable. If you have to fine me, fine me. I'm not native so I don't have better words for it." pic.twitter.com/xCZG7OZ9kc