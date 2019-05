LIVERPOOL - BARCELONA 4-0 | Reactia eroului Wijnaldum dupa nebunia de pe Anfield: "Am fost suparat pe Klopp" Olandezul a intrat la pauza si a marcat doua goluri

Liverpool a batut-o cu 4-0 pe Barcelona in returul din semifinalele UEFA Champions League si s-a calificat in finala competitiei.

Georginio Wijnaldum a intrat la inceputul reprizei secunde si a marcat o dubla pentru Liverpool. Mijlocasul olandez a vorbit la finalul partidei.

Wijnaldum: "Am fost suparat pe Klopp"



"Ce mai poate fi spus? Incredibil! Dupa meciul din Spania nimeni nu credea ca am putea sa dam patru goluri acasa. Oamenii nu au avut incredere in noi, dar am aratat din nou ca orice este posibil in fotbal. Am batut cu 4-0!

Am fost suparat pe antrenor ca m-a lasat pe banca, dar trebuia sa fac ceva. Cand am intrat am incercat sa imi ajut echipa si ma bucur ca am facut-o cu doua goluri. Dar mai presus de orice a fost o performanta incredibila a echipei!

Am crezut de la inceput ca putem bate cu 4-0. Cei din exterior nu au crezut. Dar noi am reusit", a spus Wijnaldum la finalul meciului.