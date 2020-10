Suporterii lui Dinamo ii iau apararea lui Cosmin Contra! "Vor veni si rezultatele, dar trebuie rabdare!" Mesajul postat de fani 

Fanii din Peluza Catalin Hildan ii sar in aparare lui Cosmin Contra.

Suporterii dinamovisti au postat pe pagina oficiala de Facebook un mesaj amplu referitor la situatia in care se afla echipa in acest moment.

Fanii au cerut rabdare si timp pentru ca antrenorul sa isi implementeze proiectul, fiind convinsi ca acesta va reusi sa obtina rezultate importante pe banca celor de la Dinamo.

"Contra este un antrenor care in toata cariera lui n-a avut niciodata 3 infrangeri la rand. Are un lot valoros, l-a readus pe Fabbrini in forma, iar Dinamo si-a dominat adversarul in ultimele 5 etape.

Vor veni si rezultatele, dar trebuie rabdare.

Pe *canalele oficiale de comunicare ale PCH și DDB nu ati vazut niciun comunicat prin care sa se ceara schimbarea antrenorului.

Daca din partea noastra exista liniste si sustinere, o parte a presei a cautat mesaje razlete ale suporterilor pentru a striga pe prima pagina: 'Suporterii lui Dinamo cer demisia lui Contra!'

Mesajele respective, pescuite in ape tulburi, erau ale unor suporteri care comenteaza de zor (si o fac in nume propriu) pe contul de FB al lui Cortacero.

Dinamo are cateva sute de mii de 'antrenori' virtuali. Haideti sa fim mai atenti cu mesajele si comentariile, inclusiv catre Cortacero. [...]

Poate ca si Pablo Cortacero ar trebui sa mute comunicarea la un nivel mai profesional. Altfel, jocul de-a mesajele pe FB se poate intoarce impotriva lui Dinamo.

Suporterul dinamovist n-a fost si nu va fi niciodata in pas cu bataia vantului. Ne pastram demnitatea si nivelul ridicat in ceea ce facem. Oferim si pretindem respect", este o parte a mesajului postat de suporterii grupati in Peluza Catalin Hildan.