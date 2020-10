"E o idee OBSCENA! Fotbalul se va manca pe el insusi!" Prima reactie dupa aparitia ideii unei Ligi de LUX a Europei!

FIFA vrea sa creeze o competitie de top, cu un buget de 6 miliarde de dolari.

Mai multe cluburi de top din Anglia, Franta, Germania, Italia si Spania vor sa intre in "European Premier League", o superliga proiectata de FIFA cu o reteta financiara fara egal, care ar putea debuta in 2022.

Fostul fotbalist Gary Neville a comentat dur ideea referitoare la noua competitie FIFA, spunand ca se teme ca fanii se vor indeparta de fotbal daca doar marile cluburi vor fi implicate intr-o astfel de liga.

"Ar fi o alta rana pentru fotbal. O idee obscena. Cea mai mare problema pe care o am cu aceasta idee este ca vine in mijlocul pandemiei, cand fotbalul e in genunchi la atat de multe niveluri. Ideea unei competitii de 6 miliarde de dolari pentru marile cluburi apare cand micile formatii se chinuie sa plateasca salarii si sa supravietuiasca.

Nu e momentul. Sunt pentru progresul fotbalului, cu noi competitii si formate, dar trebuie sa vedem ce inseamna asta pentru comunitatile fotbalistice.

Daca pot sa puna la bataie 6 miliarde de dolari, atunci sigur pot gasi si 200 de milioane de euro sa salveze fotbalul in tara asta.

Fotbalul se va manca pe el insusi, pentru ca suporterii nu vor mai fi interesati de fenomen. Oamenii care inainte ar fi plans daca nu puteau merge la stadion incep sa nu mai fie interesati de asta. Da, vreau sa vad ca Manchester United joaca cu PSG si Barcelona.

Dar, in acelasi timp, vreau sa ma asigur ca Ossett Town are finantare ca sa ramana in viata. Ca facilitatile de baza sunt suficient de bune, astfel incat orice copil care viseaza sa joace pentru tara sa poata invata fotbal intr-un mediu bun", a declarat Neville, potrivit Sky Sports.

