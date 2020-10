Ultrasii lui Dinamo Kiev, MUTI in fata lui Lucescu! Ce s-a intamplat in sectorul radicalilor care au anuntat ca vor face HAOS la meciul cu Juventus

Suporterii lui Dinamo Kiev au anuntat ca vor continua protestele impotriva lui Lucescu pana cand acesta va parasi echipa.

Radicalii de la Kiev l-au avertizat pe Lucescu: "Pleci sau e razboi". Antrenorul roman a ramas ferm in decizia de a o prelua pe Dinamo. Chiar daca protestele impotriva lui si-au mai pierdut din tonul vehement in ultimele saptamani, Lucescu e vazut in continuare ca un inamic de ultrasi.

La meciul cu Juventus, debutul lui Dinamo Kiev in aceasta editie din Champions League, fanii au promis noi actiuni indreptate catre Luce. In afara unui banner afisat "Lucescu go away " (Lucescu, pleaca), suporterii lui Dinamo au preferat sa taca si sa nu adreseze niciun mesaj echipei sau staff-ului tehnic!

In sectorul rezervat ultrasilor, fanii au stat stransi in grupuri si au fost paziti de cateva zeci de stewarzi.

Dinamo Kiev - Juventus a fost urmarit din tribune de 17 500 de spectatori.