Moment emotionant pentru Lucescu inaintea meciului cu Juventus! Ce a facut cand s-a intalnit cu Pirlo

Mircea Lucescu e cel mai in varsta antrenor din acest sezon al Champions League.

La meciul cu Juventus, l-a avut in fata pe unul dintre cei mai tineri! Andrea Pirlo a preluat-o in aceasta vara pe Juve la doar 41 de ani. Aflat la prima experienta ca antrenor in fotbalul profesionist, Pirlo n-are cum sa uite precedenta premiera majora din cariera. Fostul mijlocas a fost debutat in fotbalul mare cand nu implinise inca 16 ani chiar de Lucescu! Romanul i-a oferit minute in tricoul Bresciei si a avut un rol esential in progresul sau.

Inainte de Dinamo Kiev - Juventus, Lucescu si Pirlo s-au intalnit la incalzire. Cei doi s-au salutat, apoi s-au imbratisat si au discutat timp de cateva minute la marginea gazonului, in timp ce fotbalistii se pregateau de meci.