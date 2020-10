Pleaca Griezmann?! Anunt de ULTIMA ORA despre viitorul starului de pe Camp Nou, nemultumit de ceea ce se intampla la Barcelona

Un jucator de la Barcelona nu-si mai gaseste locul in echipa de la venirea lui Ronald Koeman.

Este vorba despre Antoine Griezmann, care s-a plans ca nu este folosit intr-o pozitie care il avantajeaza, temandu-se pentru viitorul sau pe Camp Nou.

Olandezul l-a schimbat in fiecare meci pe Griezmann de la startul sezonului, iar in partida cu Sevilla i-a reprosat faptul ca nu a inscris in ciuda ocaziilor pe care le-a avut.

Astfel, jurnalistii spanioli au punctat posibilitatea ca francezul sa isi doreasca sa plece de la Barcelona. Zvonurile vorbeau despre o intoarcere a sa la Atletico Madrid.

Potrivit Diario Sport, reprezentantul lui Griezmann a negat aceste informatii, spunand ca fotbalistul va continua pe Camp Nou, fiind convins ca are sanse de a evolua mai bine.

"Nu va pleca nicaieri, va ramane la Barcelona, se simte bine aici. Antoine este foarte puternic din punct de vedere mental. E convins ca situatia sa se va imbunatati", a declarat Hector Fernandez.

In cele 4 partide din noul sezon de La Liga, Griezmann a evoluat in medie 65 de minute in tricoul Barcelonei, nereusind deocamdata sa inscrie vreun gol.