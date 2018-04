ULTIMA ORA | Verdict greu pentru Zidane: a pierdut un om pentru ambele manse ale dublei cu Juventus! Turul e maine, 21:45, IN DIRECT la ProTV

Juventus - Real Madrid e marti seara, de la 21:45, IN DIRECT la ProTV. Rezumatele fiecarei seri de UCL se vad la PRO X, ora 23:50

Fundasul Nacho, accidentat sambata in meciul pe care Real Madrid l-a castigat cu 3-0 pe terenul lui Las Palmas, a suferit o ruptura musculara la coapsa si va lipsi intre doua si patru saptamani.

Nacho va rata astfel ambele manse ale sfertului de finala cu Juventus Torino, din Liga Campionilor (3 si 11 aprilie).

"El a fost diagnosticat cu o accidentare la muschiul semitendinos de la coapsa dreapta", a precizat clubul madrilen.

Real Madrid, campioana en titre a UCL, nu a precizat durata indisponibilitatii, dar cotidianul spaniol Marca vorbeste despre doua saptamani de absenta, in timp ce AS scrie de 3-4 saptamani.

In meciul cu Las Palmas, Nacho a parasit terenul pe targa, izbucnind in lacrimi pe banca de rezerve.

Presa spaniolă relateaza ca aceasta ar fi prima accidentare din cariera lui Nacho (28 ani), cunoscut pentru modul sau de viata ireprosabil, din cauza unui diabet care il constrange la injectii zilnice cu insulina.

In ciuda accidentarii, Nacho a fost convocat pentru meciul pe care Real il va juca marti la Torino. In lotul pentru Torino figureaza si capitanul Sergio Ramos, precum si mijlocasul ofensiv Isco, jucatori care au reluat vineri antrenamentele, in urma unor accidentari usoare, dar si Cristiano Ronaldo, odihnit la meciul cu Las Palmas.