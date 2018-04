SURSE: Burleanu conduce in privinta voturilor echipelor din Liga 1

Cu doar doua saptamani inainte de alegerile pentru sefia FRF, Burleanu detine inca un avantaj confortabil in privinta voturilor echipelor din Liga 1.

Pe 18 aprilie 2018, reprezentantii cluburilor din fotbalul romanesc isi vor alege noul sef din cei sase candidati inscrisi: Razvan Burleanu, Ionut Lupescu, Marcel Puscas, Sorin Raducanu, Victoras Iacob si Adrian Teodorescu. Se pare ca voturile delegatilor echipelor din Liga 1 se vor duce exclusiv spre Burleanu si Lupescu, iar actualul presedinte al FRF are, deocamdata, un numar superior de voturi.

Pana acum, doar cateva cluburi din Liga 1 au anuntat public ca vor sustine un candidat anume la acest scrutin. Oficialii lui FC Botosani si CSM Poli Iasi au anuntat deja ca sunt multumiti de colaborarea pe care au avut-o cu Razvan Burleanu si echipa sa, asa ca ii vor da acestuia votul lor. De altfel, optiunea iesenilor e clara, din moment ce sunt intr-un conflict deschis cu Florin Prunea, una dintre vocile puternice din tabara lui Lupescu, pe care l-au pus pe liber cu scandal in vara anului trecut. De partea cealalta, Ionut Lupescu a fost sustinut "pe fata" de Gigi Becali, patronul FCSB, si de Gica Hagi, patron si antrenor al Viitorului si fostul sau coleg de la echipa nationala. De asemenea, Ionut Negoita, patronul lui Dinamo, anuntase initial, adică inainte ca Lupescu sa-si anunte candidatura pentru aceasta functie, ca semnase o hartie de sustinere pentru actualul sef al FRF, dar in noul context, el si-a exprimat sustinerea deplina pentru fostul jucator dinamovist.

La CFR Cluj, lucrurile par clare. Desi Dan Petrescu a spus public ca va fi "fericit daca Lupescu va fi ales presedinte", oficialii clubului il vor vota pe Burleanu mai mult ca sigur.

Sursele noastre spun ca oficialii lui CSU Craiova ar juca la cacealma, din moment ce declara public ca l-ar putea sustine pe un al treilea candidat, Marcel Puscas, dar votul ar fi rezervat pentru Razvan Burleanu. De altfel, intre clubul oltean si actuala echipa de la Casa Fotbalului exista o relatie buna de colaborare, dovada fiind numarul fotbalistilor olteni convocati la echipa nationala si insistenta pentru jucarea partidei cu Suedia pe noul stadion "Ion Oblemenco", desi se stia cu aproape o luna inainte de meci ca gazonul se va prezenta in conditii proaste.

Si la Astra exista un puternic curent pro-Burleanu. De altfel, desi Dani Coman, presedintele giurgiuvenilor, a fost sunat si indemnat de membri ai "Generatie de Aur" sa candideze pentru postul de presedinte al FRF, fostul portar este in relatii amicale cu actuala conducere, de care a fost chiar ofertat pentru un post in cadrul federatiei si care nu ii ignora juniorii de la scoala de fotbal, cand vine vorba de selectia la loturile nationale. Si patronul Ioan Niculae, care ar putea parea la prima vedere un posibil fan Lupescu, nu poate ramane imun la faptul ca, in mandatul lui Burleanu, Astra a castigat toate trofeele din palmaresul sau, 1 titlu in Liga 1, 1 Cupa a Romaniei si 2 Supercupe ale Romaniei.

Tot Pro-Burleanu par sa fie si cei de la Sepsi Sf. Gheorghe, care au reusit in sezonul trecut o promovare istorica pentru fotbalul din Tinutul Secuiesc, iar obisnuita raceala a FRF, care se aplica de obicei cluburilor din acea regiune, nu a mai fost vizibila de aceasta data.

Intr-o situatie dificila se gasesc cei de la FC Voluntari, prinsi intre puternica influenta a lui Gigi Becali, care este nasul de cununie al primarului Pandele si are un mesaj anti-Burleanu, si Anghel Iordanescu, care este un apropiat al edilului din localitate (acesta este sfatuit de Iordanescu si chiar a dat arenei numele antrenorului) si il sustine pe actualul sef al FRF, fiind in relatii destul de reci cu fostii sai elevi din "Generatia de Aur".

Desi au primit calduros in Banat delegatia lui Lupescu, Chivu si Andone, exista semnale ca oficialii lui ACS Poli Timisoara il vor vota tot pe Burleanu, la fel ca la alegerile din 2014. De partea cealalta, Chiajna pare sa fie, cel putin deocamdata, de partea lui Lupescu, in timp ce oficialii lui Juventus nu au pus jetoanele pe masa. Gaz Metan Medias nu are o relatie deosebita cu actuala conducere a FRF. Dovada este ca, la inceputul anului 2017, sibienii au trebuit sa mearga la TAS pentru a-si recupera punctele cu care fusesera penalizati de Comisia de Disciplina. Dar, aflati intr-o disperata lupta pentru supravietuire in Liga 1 (echipa este in insolventa, iar retrogradarea ar insemna falimentul), oficialii Gazului nu isi permit antagonizarea celor care au in mana painea si cutitul.

**CLUBURILE PRO-BURLEANU: CFR Cluj, CSU Craiova, Astra Giurgiu, CSM Poli Iasi, FC Botosani, ACS Poli Timisoara, Sepsi Sf. Gheorghe

**CLUBURILE PRO-LUPESCU: FCSB, Viitorul, Concordia Chiajna, Dinamo

**NEHOTARATI: FC Voluntari, Gaz Metan Medias, Juventus