Omul care vrea sa-l opreasca pe Cristiano Ronaldo: "Nu vom juca niciodata ca Real!" | JUVENTUS - REAL MADRID, MARTI LA PRO TV

Giorgio Chiellini vrea revansa dupa finala Ligii din sezonul trecut.

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21:45 Juventus - Real Madrid in Champions League! Joi, 22:00 Arsenal - TSKA Moscova in Europa League!

Aflat din 2005 la Juventus, Giorgio Chiellini spera sa castige in acest sezon Liga Campionilor dupa 2 finale pierdute, in 2015 si 2017. In prima nu a jucat din cauza unei accidentari. El a vorbit despre marele meci de maine, dar si despre posibilitatea unei Ligi a bogatilor cu cele mai tari echipe din Europa.

"Sa pierzi la final este dureros, desigur, dar iei cu tine lucrurile pozitive si faptul ca ai jucat cu ei. Anul asta suntem increzatori ca vom reusi ceva grozav. Echipele din Spania sunt mereu favorite, City si Bayern sunt bune, insa Real Madrid si Barcelona au ceva in plus. Juve nu va juca insa niciodata ca Madrid si nici Italia ca Spania, dar trebuie sa invatam unele lucruri.



Cu tot respectul pentru echipele mai mic, fanii lui Juve vor sa le vada pe Madrid, United, Barca, PSG... Imaginati-va o zi de duminica cu meciuri precum Juve - Real, Manchester City - Barca, Bilbao - Liverpool" a spus Chiellini, citat de Marca.

Fundasul celor de la Juventus a vorbit si despre adversarul sau direct de maine seara, Cristiano Ronaldo, si despre rivalitatea cu Messi: "Cristiano si-a schimbat modul in care joaca in ultimii 2 ani, forta lui vine din dorinta lui de a fi cel mai bun in fiecare moment in timp ce Messi are viteza brutala in toate executiile. Este de neoprit" a spus Chiellini.

Acesta a vorbit si despre comparatia dintre el si Sergio Ramos: "Nu voi avea niciodata calitatea tehnica sau explozia lui Sergio Ramos, este cel mai bun fundas din lume si stie cum sa joace in meciurile importante. Dar Spania il are si pe Pique care a fost foarte noroc sa creasca alaturi de Puyol" a incheiat Chiellini.