Tragere la sorti Champions League | Ronaldo revine la Madrid sa joace cu adversarul sau favorit! Cate goluri marcat cu Atletico

Optimile Champions League aduc dueluri soc in fotbalul european. Juventus merge la Madrid pe stadionul finalei pentru optimea cu Atletico Madrid, Manchester United da peste PSG, in timp ce Liverpool se bate cu Bayern.

Cristiano Ronaldo isi intalneste adversarul favorit din Spania. Cat timp a jucat la Real Madrid, Ronaldo a castigat doua trofee Champions League in finale cu Atletico, echipa careia portughezul i-a marcat 22 de goluri si 3 hattrick-uri.

Doar cu Sevilla si Getafe a marcat mai multe goluri Ronaldo in Spania, 27 respectiv 23 de goluri.

Acum, Ronaldo se dueleaza cu Atletico din postura de jucator al lui Juventus, insa portughezul isi continua media buna de goluri. 12 goluri in 21 de partide a reusit Ronaldo in tricoul alb si negru in acest sezon. Ronaldo are o revansa de luat in Champions League, acolo unde a marcat 2 goluri in 5 partide.

Vezi aici meciurile din optimile Champions League!