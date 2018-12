Tudor, moment de retragere: "Imi cer iertare in mod public in fata celor pe care i-am suparat!" Detine 2 RECORDURI incredibile in Liga 1

Concordia Chiajna - Poli Iasi, scor 3-6, a fost ultimul meci din cariera lui Alexandru Tudor.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Morosanu da cu pumnul AZI IN DIRECT la ProTV si PRO X in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30!

Tudor a pus astfel capat unei cariere de 20 de ani, iar la final a avut un mesaj pentru toti oamenii din fotbal, jucatori si conducatori.

"Cred ca esential este sa ne gandim la lucrurile frumoase. Doar in felul asta putem sa gandim bine, sa simtim bine. Inceputul a fost in mod inconstient, nici macar nu stiam ce este arbitrajul. Nu ma gandesc ca mi s-a spus Brad Pitt, eu ma gandesc la alte lucruri.

Invatam de la inceputul carierei sa avem respect pentru jucatori. Daca ei vad asta, atunci ei vor respecta si arbitrul. Acum am datoria sa dau inapoi ceea ce am primit de la arbitraj. Acum trebuie sa ma bucur pentru momentul asta, vom vedea ce va fi pe viitor. In fiecare moment, cand cineva se retrage, vine altcineva in locul nostru. Daca noi am terminat, atunci vine altcineva mai bun. In mod public, imi cer iertare in fata celor pe care i-am suparat si carora le-am gresit", a declarat Alexandru Tudor pentru TelekomSport.

Alexandru Tudor este arbitrul care detine recordul de meciuri arbitrate in prima liga: 380. Balaj, cu 341, si Coltescu, cu 274, completeaza top 3.

Tudor detine, de asemenea, si recordul pentru cele mai multe derby-uri arbitrate. Tudor a fost la centru la 9 meciuri dintre FCSB si Dinamo.