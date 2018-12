TRAGERE LA SORTI CHAMPIONS LEAGUE | Mourinho vs Barcelona sau Liverpool cu Real Madrid! Cum arata urnele pentru optimi

Tragerea la sorti pentru optimile Champions League va avea loc luni la Nyon.

Champions League a ajuns la faza optimilor, iar luni va avea loc tragerea la sorti. Echipele care au iesit din grupe au fost impartite in doua urne valorice, iar optimile pot aduce dueluri soc in cea mai importanta competitie europeana.

Barcelona, PSG, City, Bayern, Real Madrid sau Juventus sunt in prima urna, in timp ce finalista Liverpool, Ajax, Roma sau Manchester United si Atletico sunt in urna a doua. Porto pare cel mai accesibil adversar din prima urna valorica.



URNA CAPILOR SE SERIE

Dortmund

Barcelona

PSG

FC Porto

Man. City

Bayern

Real Madrid

Juventus



URNA ECHIPELOR DE PE 2

Atletico

Tottenham

Liverpool

Schalke

Lyon

Ajax

AS Roma

Man. United