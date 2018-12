"Hai in Serie A!" Ce s-a intampla daca Messi ar accepta provocarea lui Cristiano Ronaldo! Simularea facuta de jocul Football Manager

Leo Messi la Napoli? In jocul Football Manager 2019 este posibil!

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Morosanu da cu pumnul AZI IN DIRECT la ProTV si PRO X in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30!

"Poate ca lui Messi ii e dor de mine. Am jucat in Anglia, Spania, Italia, Portugalia, in timp ce el a fost mereu in Spania. Poate ca are nevoie de mai mult de atat. Pentru mine, viata e o provocare si imi place sa fac oamenii fericiti. Mi-ar placea sa vina intr-o zi in Italia. Ar trebui sa faca la fel ca mine si sa accepte aceasta provocare" a spus Cristiano Ronaldo saptamana aceasta intr-un interviu pentru Gazzetta dello Sport.

Ce ar fi daca Messi ar merge si el in Serie A? Cei de la Planet Football au incercat sa raspunda cu ajutorul jocului Football Manager 2019! Ei l-au plasat pe Leo Messi la Napoli, singura echipa care se apropie de Juventus in acest moment atat financiar, cat si fotbalistic.

Rezultatul? La jumatatea sezonului, Juventus avea 45 de puncte, cu 2 mai mult decat Napoli, distanta fata de locul 3 fiind mare. Ambele echipe au reusit calificarea in optimile UEFA Champions League. Napoli este prima eliminata din UCL si se concentreaza pe campionat, astfel ca reuseste sa-i ia fata lui Juventus! Juve ajunge pana in semifinalele UEFA Champions League de unde este eliminata de Manchester City.

Astfel, Napoli, cu ajutorul lui Messi, reuseste sa castige titlul cu 3 puncte avans in fata lui Juventus! Pe plan individual, Ronaldo are insa sezonul mai bun cu 33 de goluri si 20 de assist-uri, in timp ce Messi are 15 goluri si 15 assist-uri. Ratingul de final este in favoarea lui Ronaldo, 7.95, fata de 7.82 al lui Messi.