TRAGERE LA SORTI UEFA CHAMPIONS LEAGUE | Real Madrid este abia a 6-a, Juve este pe locul 3! Cotele la pariuri la castigarea marelui trofeu

Tragerile la sorti pentru UEFA Champions League si Europa League au loc astazi.

De la ora 13:00, la Nyon, in Elvetia, va incepe tragerea la sorti pentru optimile de finala UEFA Champions League. Se anunta dueluri interesante in cea mai tare competitie intercluburi din lume. Casele de pariuri au oferit cotele pentru castigarea mareului trofeu. Conform acestora, Manchester City are prima sansa, avand o cota de 4,60. Englezii sunt urmati de Barcelona, cu o cota de 6,00 si Juventus, cu 6,25. Castigatoarea ultimelor trei trofee, Real Madrid, este abia a 6-a favorita, cu o cota de 12,00.

Urna capilor de serie: Barcelona, Bayern Munchen, Borussia Dortmund, Juventus, Manchester City, Paris Saint-Germain, FC Porto, Real Madrid

Urna a doua: Ajax, Atletico Madrid, Liverpool, Lyon, Manchester United, Roma, Schalke, Tottenham

In optimi se poate rejuca finala din sezonul trecut, Real Madrid - Liverpool sau cea din 2009, Barcelona - Manchester United.