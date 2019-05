TOTTENHAM - LIVERPOOL, finala Champions League 2019! Ce s-a intamplat la meciurile din campionat intre cele doua echipe

Anglia e din nou la putere, finala Champions League din 2019 fiind 100% englezeasca!

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Tottenham si Liverpool ajung in finala Champions League dupa doua reveniri de infarct. Dupa ce marti Liverpool a umilit-o pe Barcelona cu 4-0 si a intors rezultatul de 0-3 din tur, a venit randul lui Tottenham sa produca surpriza: 3-2, dupa 0-1 in tur si 0-2 la pauza de la Amsterdam.



Tottenham vs Liverpool. Ce s-a intamplat in campionat

Liverpool pare favorita in fata adversarilor din campionat, daca privim rezultatele din acest sezon de Premier League. Liverpool e la 1 punct in spatele lui Manchester City cu o etapa inainte de final, iar pe Tottenham a batut-o de doua ori cu un scor identic: 2-1. Prima victorie a fost pe terenul lui Tottenham anul trecut in septembrie, cand londonezii jucau pe Wembley. Wijnaldum si Firmino au marcat atunci pentru echipa lui Klopp, in timp ce Lamela a redus diferenta in prelungiri. In luna martie, Liverpool a invins-o tot cu 2-1 pe Tottenham la returul de pe Anfield, tot cu Firmino pe lista de marcatori si cu autogol Alderweireld. Lucas Moura a marcat golul lui Tottenham atunci.

In sezonul trecut, Tottenham a iesit mult mai bine din confruntarile cu Liverpool. A fost 2-2 pe Anfield si victorie la scor pe teren propriu, 4-1!



Citeste si: Lucas Moura, eroul englezilor, a izbucnit in LACRIMI la final: imaginile care l-au emotionat. VIDEO



TOTTENHAM - LIVERPOOL, finala Champions League 2019, va avea loc la Madrid, pe 1 iunie, ora 22:00!



Ultimele 10 rezultate. Tottenham are o singura victorie cu Liverpool!