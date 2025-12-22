Atacantul suedez Alexander Isak s-a accidentat sâmbătă, în meciul cu Tottenham, şi va lipsi câteva luni din echipa lui FC Liverpool, conform previziunilor presei engleze.



Alexander Isak s-a accidentat și va lipsi câteva luni



Isak a deschis scorul şi s-a accidentat, după un contact cu Micky van de Ven, în victoria cu Tottenham, obţinută de FC Liverpool sâmbătă, 2-1 la Londra. Suedezul din atacul „cormoranilor” a fost înlocuit în minutul 60, după ce a deschis scorul.



Potrivit mai multor publicaţii din insulă, inclusiv Sky Sports şi The Athletic, Isak suferă de o fractură la picior, necesitând câteva luni de recuperare.



Întrebat despre durata probabilă a absenţei sale, antrenorul Arne Slot a spus: „Este dificil să ştii exact ce are”.



Această accidentare vine după ce Isak ratase deja mai multe meciuri la sfârşitul lunii octombrie, din cauza unei accidentări la adductor, scrie News.ro.

