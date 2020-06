Tarile care CONDUC fotbalul european! TOPUL natiunilor care au dat castigatoarele si GOLGHETERII din Champions League

Cea mai importanta competitie intercluburi din Europa a oferit de-a lungul anilor multe surprize.

Nu doar echipele care au castigat trofeul UCL au surprins de multe ori, asa cum au fost cazurile Porto 2004 sau Chelsea 2012, ci si numele jucatorilor care si-au adjudecat titlul de golgheter. In acest an, inca nu se stie ce se va intampla cu meciurile ramase de disputat, dar este tot mai clar ca finala nu se va disputa la Istanbul. Ultimul act al competitiei se va disputa fie in Germania, fie in Portugalia, doua tari cu o traditie imensa in cel mai prestigios turneu fotbalistic al Europei, la nivel de cluburi.

Cele mai de succes tari in UCL

Nu este deloc surprinzator faptul ca tarile dezvoltate si cu un fotbal bogat domina clasamentul castigatoarelor de Champions League. Pe langa puterea financiara care le permite sa atraga cei mai buni jucatori, dar si sa dezvolte superstaruri in academiile ultra-moderne de care dispun, cluburile din vest s-au bucurat si de modificari ale formatului competitiei care au ingreunat accesul echipelor din alte zone ale Europei in fazele superioare.

Asa ca cele mai multe castigatoare ale Ligii Campionilor vin din Spania (18), Anglia (13) si Italia (12). Urmatoarele pozitii sunt ocupate de Germania (7), Olanda (6) si Portugalia (4). Chiar daca nationala lor este printre cele mai puternice din lume, cu doua Cupe Mondiale si doua Campionate Europene in palmares, francezii nu dau decat o castigatoare a Ligii Campionilor. Performanta a fost reusita de Olympique Marseille in 1993, cand echipa de pe Stade Velodrome a invins in finala pe AC Milan. La fel ca Franta, tot cate o castigatoare au dat Europei si Romania (Steaua in 1986), Scotia si Iugoslavia.

Ce natiuni dau golgheterii?

In ceea ce priveste topul pe golgheteri, situatia din Liga Campionilor se schimba, pentru ca intervin si jucatorii din afara continentului. Cei mai multi golgheteri ai Ligii vin din Portugalia, care da 13 astfel de performeri. Urmeaza Germania (8), Argentina si Franta (cate 7), Olanda (6), Iugoslavia, Italia si Brazilia (5), Ungaria, Scotia si Spania (4), Anglia si Ucraina (3), Danemarca, Suedia si Uniunea Sovietica (2). In mod remarcabil, Cristiano Ronaldo este raspunzator pentru sapte dintre cele 13 reusite ale portughezilor, in timp ce Lionel Messi a adus in Argentina sase din totalul de sapte distinctii. Cu sapte titluri, Ronaldo este si fotbalistul cu cele mai multe astfel de titluri in palmares, urmat de Messi (6) si Gerd Muller (4).

De altfel, Ronaldo si Messi au castigat titlul de golgheter al competitiei de fiecare data, in ultimii 12 ani. In 2015, reusita a fost impartita de cei doi si cu brazilianul Neymar.

Romania a dat si ea un golgheter al UCL. Este vorba chiar de Rege. Gheorghe Hagi a marcat de 4 ori pentru Steaua in sezonul 1987-1988 si a iesit golgheterul competitiei, alaturi de alti 5 jucatori care au reusit aceeasi performanta.

Cine se impune in 2020?

Singura surpriza pe care ar putea-o produce sezonul actual in privinta tarii castigatoarei ar fi ca aceasta sa vina din Franta. In competitie inca se afla PSG, care a ajuns deja in sferturi dupa ce a eliminat Borussia Dortmund, dar si Olympique Lyon, care a castigat prima mansa cu 1-0 in fata lui Juve. In rest, vor participa in sferturile competitiei doar echipe din Germania, Spania, Anglia si Italia, astfel ca topul tarilor care dau castigatoarele nu poate suferi mari modificari.

In ceea ce priveste clasamentul golgheterilor, insa, sunt toate sansele ca actualul sezon sa ofere o premiera istorica. Robert Lewandowski poate deveni primul jucator polonez care sa castige titlul de cel mai bun marcator in Champions League. Principalul sau urmaritor, norvegianul Haaland, a fost deja eliminat din competitie alaturi de colegii sai de la Dortmund, iar urmatorul clasat, Serge Gnabry, are doar 6 reusite, cu 5 mai putine decat Lewandowski. Bayern este ca si calificata in sferturi, dupa ce a castigat cu 3-0 pe Stamford Bridge.