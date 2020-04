PSG vrea sa dispute meciurile din UCL in strainatate! Anuntul facut de presedintele clubului

Competitiile sportive pe teritoriul Frantei au fost interzise de Guvern pana in septembrie.

PSG nu vrea sa rateze sansa pe care o are in UCL, unde este deja calificata in sferturile de finala, asa ca ia in calcul disputarea meciurilor de pe teren propriu in afara tarii. In aceeasi situatie se afla si Olympique Lyon, care nu va putea juca returul cu Juventus in Franta.

Nasser al-Khalaifi a declarat, intr-un comunicat de presa, faptul ca PSG respecta decizia autoritatilor, insa echipa se va deplasa pe teren neutru pentru a continua parcursul in UCL.

Respectam decizia guvernului francez. Cu acordul UEFA, vrem sa participăm la fazele finale ale Ligii Campionilor in locurile si la datele in care vor fi organizate.

Daca nu va fi posibil sa jucam in Franta, vom disputa meciurile in strainatate, asigurand cele mai bune conditii de siguranta sanitara pentru jucatorii nostri si pentru tot staffl nostru", a spus Nasser al-Khelaifi.