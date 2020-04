Exista riscul sa nu avem nicio campioana in competitiile europene! Planul disperat al UEFA pentru a incheia UCL si Europa League

Forul continental a conceput un nou plan prin care spera sa duca la bun sfarsit competitiile.

Surse din cadrul UEFA spun ca sefii fotbalului european vor sa programeze restul meciurilor din Champions League si Europea League intr-o fereastra de 3 saptamani consecutive in luna august, informeaza One Football.

La inceputul acestei luni, UEFA a suspendat pe perioada nedeterminata competitiile europene din cauza coronavirusului, iar presedintele Aleksander Ceferin a declarat ca, cel mai probabil, reluarea meciurilor va fi facuta cu portile inchise. De asemenea, Ceferin a exclus posibilitatea ca UCL si Europa League sa se joace in septembrie, ceea ce inseamna ca daca nu se va juca in august, nicio campioana nu va fi desemnata in acest sezon european.

Reluarea meciurilor in august depinde de mai multi factori. Cel mai important ramane cel legat de pandemie, dar si cel legat de incheierea sezoanelor interne de catre echipele implicate direct in fazele finale ale UCL si Europa League. Desi nu a fost facut niciun anunt oficial din partea ligilor nationale, UEFA anticipeaza ca Premier League, La Liga, dar si alte ligi importante sa reia meciurile la mijlocul lui iunie si sa termine sezonul in maximum 6 saptamani.