"Suntem imbecili sa ne luam dupa marele savant in fizica nucleara si astronaut?!" :) Presedintele unui club din Serie A il desfiinteaza pe seful lui Lazio

Claudio Lotito, presedintele lui Lazio, a primit un atac din partea conducatorului unui alt club din Serie A.

Dupa ultimele decizii ale autoritatilor din Italia, fotbalul din Serie A ar putea sa revina luna viitoare.

Acest lucru l-a infuriat pe presedintele Bresciei, Massimo Cellino, care nu crede ca ar fi sigur ca activitatile sportive sa fie reluate. Cellino a pus totul in carca lui Claudio Lotito, presedintele lui Lazio, care a cerut insistent reluarea campionatului chiar si atunci cand Italia era lovita extrem de grav de noul coronavirus:

"Oare este decizia guvernului sau a lui Lotito, marele doctor, virusolog, savant in fizica nucleara, psiholog si astronaut? S-au amanat Jocurile Olimpice si Euro 2020, iar noi vrem sa jucam, suntem imbecili? Vor sa jucam 12 etape in 15 zile si va voi spune motivul! Primele 10 clasate din Serie A mai au de primit 180 de milioane de euro din drepturile tv, iar multi au cheltuit banii in avans! Daca nu se incheie Serie A, ei nu vor incasa nimic si vor ramane cu datorii uriase", a spus Massimo Cellino pentru La Repubblica.

Un alt motiv pentru care Claudio Lotito isi doreste insistent reluarea sezonului este pentru sansa uriasa pe care o are Lazio la titlu in acest sezon. Trupa lui Simone Inzaghi era printre cele mai in forma echipe din Serie A inainte de suspendarea competitiei. Formatia din Roma nu a mai luat titlul din anul 2000.

Lazio este pe locul secund in Serie A, cu 62 de puncte, la un singur punct distanta de liderul Juventus. Echipa pregatita de Inzaghi are cele mai putine infrangeri (2) in acest sezon si cele mai putine goluri primite (23).