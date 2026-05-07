Semifinala Champions League Bayern Munchen - PSG 1-1, după victoria parizienilor din tur cu 5-4, a reprezentat un spectacol fotbalistic, umbrit însă de două decizii controversate ale brigăzii de arbitri conduse de portughezul Joao Pinheiro.

Cristi Balaj s-a pronunțat după Bayern - PSG

Bavarezii au reclamat momentul în care Nuno Mendes ar fi putut primi al doilea cartonaș galben pentru henț din minutul 28 și hențul comis de Joao Neves în propriul careu, după ce a fost lovit de mingea degajată lui Joao Neves, din minutul 31.

Cristi Balaj, fost arbitru FIFA, a analizat ambele faze și a dat verdictul: au fost două situații la limită, ambele judecate în favoarea celor de la PSG.

Balaj: „Decizia de a acorda penalty era mai aproape de adevăr”

„În momentul în care apărătorul a lovit mingea pentru a o degaja, coechipierul a avut mâna pe lângă corp și din acea poziție a depărtat mâna de corp într-o poziție care nu a fost naturală. Chiar dacă a fost un gest reflex, consider că dacă arbitrul ar fi acordat 11 metri, cei din camera VAR ar fi acceptat decizia.

Arbitrul, așa cum am observat, nu a acordat penalty, iar cei din camera VAR, din cauza direcției mingii (n.r.- degajare spre mijlocul terenului), au considerat că nu e o situație evidentă pentru care să intervină. Decizia de a acorda penalty era mai aproape de adevăr. Mai ales după ce a fost acea situație pentru care nu s-a acordat al doilea cartonaș galben (n.r.- implicit roșu), la jucătorul de la PSG (n.r.- Nuno Mendes). Două decizii la limită, ambele judecate astfel în favoarea unei echipe (n.r.- PSG)”, a declarat Cristi Balaj, conform fanatik.ro.

Vincent Kompany, critic la adresa arbitrajului

Vincent Kompany (40 de ani), antrenorul lui Bayern Munchen, a acuzat că echipa sa a fost defavorizată de arbitraj în dubla manșă pierdută împotriva lui PSG. Kompany a afirmat că au fost prea multe decizii împotriva formației sale.

„Le-am zis jucătorilor că înțeleg că sunt dezamăgiți. Am dat totul, a fost un meci al detaliilor. Dar trebuie să ne uităm la unele decizii pe care arbitrii le-au luat de-a lungul acestor două meciuri.

Nu e niciodată o scuză, dar contează. Dacă ne uităm la ambele manșe, au fost prea multe decizii luate împotriva noastră.

Dacă ne uităm la ambele faze, haideți să avem puțină logică... E ridicol! Era cu mâna pe sus, îl lovește clar, dar pentru că mingea vine de la colegul său nu e penalty. Nu e povestea completă a meciului, dar în final a fost o dublă manșă decisă de o diferență de doar un gol.

Iar la cealaltă fază, cu al doilea cartonaș galben, am crezut că urmează să îl dea, iar apoi am simțit că s-a răzgândit pentru că avea deja un galben și nu a vrut să îl dea pe al doilea. Așa că s-a întors asupra fazei cu Konrad Laimer. Am revăzut imaginile și nu am văzut să fi fost henț. Ei spun că a fost, așa că nu știu", a declarat Vincent Kompany, imediat după meci.

Pe 30 mai, PSG o va înfrunta pe Arsenal, în finala Ligii Campionilor, pe Puskas Arena din Budapesta.