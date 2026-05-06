LIVE TEXT | Bayern Munchen - PSG, pe Sport.ro de la 22:00. Echipele probabile + Tot ce trebuie să știi despre marele meci

LIVE TEXT | Bayern Munchen - PSG, pe Sport.ro de la 22:00. Echipele probabile + Tot ce trebuie să știi despre marele meci Liga Campionilor
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Bayern Munchen - PSG, returul din faza semifinalelor Ligii Campionilor, se va disputa astăzi, începând cu ora 22:00. 

TAGS:
PSGBayern MunchenLiga Campionilorchampios league
Din articol

PSG - Bayern 5-4

  • Kane diaz olise bayern imago1075741754
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cele mai importante faze ale jocului vor fi redate în format LIVE TEXT de către Sport.ro. Confruntarea din tur s-a terminat cu victoria parizienilor, scor 5-4. 

LIVE TEXT | Bayern Munchen - PSG, pe Sport.ro

Finala Ligii Campionilor este programată să se desfășoare pe Puskas Arena din Budapesta. Învingătoarea dintre Bayern Munchen și PSG o va întâlni pe Arsenal în ultimul act al competiției. 

Vincent Kompany, antrenorul bavarezilor, a subliniat că el și elevii săi vor încerca să facă tot ce le stă în putință pentru a întoarce rezultatul din tur. 

Vincent Kompany: „Suntem aici”

„Vrem să facem acest moment de neuitat. Această echipă are o relaţie bună cu fanii săi. Există acest sentiment că vrem să încercăm să ajungem împreună la această nouă etapă.

La începutul sezonului, puţini credeau că vom mai avea o şansă să ne calificăm în finala Ligii Campionilor înainte de ultimul meci pe teren propriu. Suntem aici.

Noi am trăit deja asemenea momente incredibile şi de aceea fanii cred că echipa este capabilă să facă asta mâine. Vrem să facem acest moment de neuitat”, a declarat Vincent Kompany, la conferința de presă premergătoare meciului.

De cealaltă parte, tehnicianul Luis Enrique a transmis că se așteaptă la un nou meci spectaculos. El s-a arătat optimist că PSG se va impune din nou.

Luis Enrique: „Un alt meci palpitant”  

„Ca antrenori, subliniem mereu diferența dintre tur și retur, pentru că rezultatul din primul meci este cel care contează. Dar, în acest caz, nu pot spune că va fi diferit: niciuna dintre echipe nu acceptă că cealaltă este mai bună, iar asta ar putea duce la un alt meci palpitant.

Echipa care este în dezavantaj vrea să întoarcă rezultatul și să încerce să câștige, dar noi avem același obiectiv ca în toate meciurile din deplasare: nu trebuie să apărăm un rezultat, deoarece scopul nostru este să câștigăm.

Este o provocare, dar suntem mulțumiți de evoluțiile noastre din acest sezon, mai ales în deplasare. Nu contează ce mă aștept eu. Va fi un meci de nivel foarte înalt între cele mai bune două echipe din Europa, cu obiectivul de a ajunge în finală. Este un scenariu entuziasmant pentru toată lumea.

Am spus mereu același lucru: vom câștiga. Reușita depinde de multe circumstanțe, dar niciun jucător sau suporter nu va înceta să joace sau să cânte.

Am făcut o treabă foarte bună până acum, iar acum este momentul să oferim acel ceva în plus pentru a ajunge în această finală. În astfel de meciuri, este important să arătăm și să înțelegem de ce suntem aici și să rămânem fideli identității noastre”, a spus Luis Enrique, conform L'Equipe.

Echipele probabile: 

  • Bayern Munchen (4-2-3-1): Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Davies - Kimmich, Pavlovic - Olise, Musiala, Diaz - Kane
  • PSG (4-3-3): Safonov - Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes - Ruiz, Vitinha, Neves - Doue, Dembele, Kvaratskhelia
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ilie Bolojan anunță că PNL merge în opoziție: Vom construi un pol de modernizare. Fără privilegii, fără sinecuri
Ilie Bolojan anunță că PNL merge în opoziție: Vom construi un pol de modernizare. Fără privilegii, fără sinecuri
ARTICOLE PE SUBIECT
Zarurile, aproape aruncate! Doar o 'catastrofă' mai deturnează PSG din drumul către un nou titlu
Zarurile, aproape aruncate! Doar o 'catastrofă' mai deturnează PSG din drumul către un nou titlu
Fostul star de la PSG îl arată cu degetul pe Nasser Al-Khelaifi: ”Îi plăcea mai mult de soția mea”
Fostul star de la PSG îl arată cu degetul pe Nasser Al-Khelaifi: ”Îi plăcea mai mult de soția mea”
Ce spectacol! Șase goluri în Bayern - Heidenheim: campioana Germaniei, surpriză înainte de meciul cu PSG
Ce spectacol! Șase goluri în Bayern - Heidenheim: campioana Germaniei, surpriză înainte de meciul cu PSG
PSG - Lorient 2-2, pe VOYO. Pas greșit făcut de rezervele lui Luis Enrique!
PSG - Lorient 2-2, pe VOYO. Pas greșit făcut de rezervele lui Luis Enrique!
Mikel Arteta înțeapă după PSG - Bayern 5-4: ”Diferența e ca de la noapte la zi”
Mikel Arteta înțeapă după PSG - Bayern 5-4: ”Diferența e ca de la noapte la zi”
ULTIMELE STIRI
Cristi Chivu, fără șapte jucători importanți din vară! Gazzetta Dello Sport i-a nominalizat
Cristi Chivu, fără șapte jucători importanți din vară! Gazzetta Dello Sport i-a nominalizat
Final tensionat în play-off-ul Ligii 2. Etapa viitoare se joacă cu promovarea directă pe masă
Final tensionat în play-off-ul Ligii 2. Etapa viitoare se joacă cu promovarea directă pe masă
Ce s-a ales de fosta campioană US Open, după divorțul de Jozy Altidore, fostul atacant al lui Sunderland și Villarreal
Ce s-a ales de fosta campioană US Open, după divorțul de Jozy Altidore, fostul atacant al lui Sunderland și Villarreal
„Zeița” Croației, Donna Vekic, a dezvăluit care e primul lucru pe care îl face dimineața. Răspunsul aduce aminte de Sorana Cîrstea
„Zeița” Croației, Donna Vekic, a dezvăluit care e primul lucru pe care îl face dimineața. Răspunsul aduce aminte de Sorana Cîrstea
Bayern Munchen - PSG (ora 22:00). Echipe probabile + Ce cote au cele două formații pentru o calificare la loviturile de departajare? Analiza lui Dan Chilom
Bayern Munchen - PSG (ora 22:00). Echipe probabile + Ce cote au cele două formații pentru o calificare la loviturile de departajare? Analiza lui Dan Chilom
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
"Nu găsesc bikini potriviți pentru mine". Cum arată sportiva care a fost desemnată "cea mai sexy voleibalistă"

"Nu găsesc bikini potriviți pentru mine". Cum arată sportiva care a fost desemnată "cea mai sexy voleibalistă"

Ce s-a ales de fosta campioană US Open, după divorțul de Jozy Altidore, fostul atacant al lui Sunderland și Villarreal

Ce s-a ales de fosta campioană US Open, după divorțul de Jozy Altidore, fostul atacant al lui Sunderland și Villarreal

Simona Halep a scris un singur cuvânt, după titlul de campion cucerit de Cristi Chivu în Serie A

Simona Halep a scris un singur cuvânt, după titlul de campion cucerit de Cristi Chivu în Serie A

S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”

S-a retras din tenis și s-a căsătorit cu „cea mai frumoasă femeie de pe planetă”

După Dinamo, și FCSB își modifică sigla. Cum va arăta și când ar putea apărea pe echipament

După Dinamo, și FCSB își modifică sigla. Cum va arăta și când ar putea apărea pe echipament

„Când joci baschet împotriva mea, chiar dacă pierzi, simți că ai câștigat!” Fosta sexy hocheistă cu forme incredibile și-a înnebunit fanii

„Când joci baschet împotriva mea, chiar dacă pierzi, simți că ai câștigat!” Fosta sexy hocheistă cu forme incredibile și-a înnebunit fanii



Recomandarile redactiei
Gabi Balint: "La penalty-uri, eram amețit, cu capul în nori, mi s-a părut că zburam. Tensiunea a fost imensă" | Steaua, 40 de ani de la 'Sevilla '86'
Gabi Balint: "La penalty-uri, eram amețit, cu capul în nori, mi s-a părut că zburam. Tensiunea a fost imensă" | Steaua, 40 de ani de la 'Sevilla '86'
Cristi Chivu, fără șapte jucători importanți din vară! Gazzetta Dello Sport i-a nominalizat
Cristi Chivu, fără șapte jucători importanți din vară! Gazzetta Dello Sport i-a nominalizat
Final tensionat în play-off-ul Ligii 2. Etapa viitoare se joacă cu promovarea directă pe masă
Final tensionat în play-off-ul Ligii 2. Etapa viitoare se joacă cu promovarea directă pe masă
Henry l-a întrerupt pe Saka după calificarea lui Arsenal în finală: "Vreau să spun ceva, vă rog"
Henry l-a întrerupt pe Saka după calificarea lui Arsenal în finală: "Vreau să spun ceva, vă rog"
Olăroiu, transformare spectaculoasă: apariția sa a întors toate privirile
Olăroiu, transformare spectaculoasă: apariția sa a întors toate privirile
Alte subiecte de interes
PSG a dat lovitura! Francezii și-au prezentat transferul de 50.000.000€
PSG a dat lovitura! Francezii și-au prezentat transferul de 50.000.000€
”Here we go!” Transfer tare din naționala Franței la PSG, Nasser Al Khelaifi și Luis Enrique s-au implicat direct
”Here we go!” Transfer tare din naționala Franței la PSG, Nasser Al Khelaifi și Luis Enrique s-au implicat direct
Revoluție la Bayern Munchen. Pe cine au transferat bavarezii și pe cine vor să mai aducă în această vară
Revoluție la Bayern Munchen. Pe cine au transferat bavarezii și pe cine vor să mai aducă în această vară
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
Manchester United pierde o sumă imensă, după ce trimite la West Ham un jucător cumpărat cu 60 de milioane de euro!
Și bătută, și cu banii luați! Cât trebuie să plătească FCSB pentru incidentele de la meciul cu Sparta Praga
Și bătută, și cu banii luați! Cât trebuie să plătească FCSB pentru incidentele de la meciul cu Sparta Praga
Lukas Haraslin, reacție nervoasă la adresa fanilor FCSB-ului după returul cu Sparta Praga. Ce le-a strigat slovacul chiar în timpul interviului
Lukas Haraslin, reacție nervoasă la adresa fanilor FCSB-ului după returul cu Sparta Praga. Ce le-a strigat slovacul chiar în timpul interviului
CITESTE SI
Surse: Tensiuni în ședința PNL. Liderii care se opun opoziției și cer rămânerea la guvernare: „Sunteți cu țiglele pe casă?”

stirileprotv Surse: Tensiuni în ședința PNL. Liderii care se opun opoziției și cer rămânerea la guvernare: „Sunteți cu țiglele pe casă?”

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Surpriză uriașă în România: Reapare marca Oltcit. Cine și unde o va produce

stirileprotv Surpriză uriașă în România: Reapare marca Oltcit. Cine și unde o va produce

Ce s-a întâmplat după moțiunea de cenzură care a demis Guvernul. Mesajul transmis de Ilie Bolojan în ședința PNL

stirileprotv Ce s-a întâmplat după moțiunea de cenzură care a demis Guvernul. Mesajul transmis de Ilie Bolojan în ședința PNL

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!