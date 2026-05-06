LIVE TEXT | Bayern Munchen - PSG, pe Sport.ro de la 22:00. Echipele probabile + Tot ce trebuie să știi despre marele meci

Confruntarea din tur s-a terminat cu victoria parizienilor, scor 5-4.

Finala Ligii Campionilor este programată să se desfășoare pe Puskas Arena din Budapesta. Învingătoarea dintre Bayern Munchen și PSG o va întâlni pe Arsenal în ultimul act al competiției.

Vincent Kompany, antrenorul bavarezilor, a subliniat că el și elevii săi vor încerca să facă tot ce le stă în putință pentru a întoarce rezultatul din tur.

Vincent Kompany: „Suntem aici”

„Vrem să facem acest moment de neuitat. Această echipă are o relaţie bună cu fanii săi. Există acest sentiment că vrem să încercăm să ajungem împreună la această nouă etapă.

La începutul sezonului, puţini credeau că vom mai avea o şansă să ne calificăm în finala Ligii Campionilor înainte de ultimul meci pe teren propriu. Suntem aici.

Noi am trăit deja asemenea momente incredibile şi de aceea fanii cred că echipa este capabilă să facă asta mâine. Vrem să facem acest moment de neuitat”, a declarat Vincent Kompany, la conferința de presă premergătoare meciului.

De cealaltă parte, tehnicianul Luis Enrique a transmis că se așteaptă la un nou meci spectaculos. El s-a arătat optimist că PSG se va impune din nou.

Luis Enrique: „Un alt meci palpitant”

„Ca antrenori, subliniem mereu diferența dintre tur și retur, pentru că rezultatul din primul meci este cel care contează. Dar, în acest caz, nu pot spune că va fi diferit: niciuna dintre echipe nu acceptă că cealaltă este mai bună, iar asta ar putea duce la un alt meci palpitant.

Echipa care este în dezavantaj vrea să întoarcă rezultatul și să încerce să câștige, dar noi avem același obiectiv ca în toate meciurile din deplasare: nu trebuie să apărăm un rezultat, deoarece scopul nostru este să câștigăm.

Este o provocare, dar suntem mulțumiți de evoluțiile noastre din acest sezon, mai ales în deplasare. Nu contează ce mă aștept eu. Va fi un meci de nivel foarte înalt între cele mai bune două echipe din Europa, cu obiectivul de a ajunge în finală. Este un scenariu entuziasmant pentru toată lumea.

Am spus mereu același lucru: vom câștiga. Reușita depinde de multe circumstanțe, dar niciun jucător sau suporter nu va înceta să joace sau să cânte.

Am făcut o treabă foarte bună până acum, iar acum este momentul să oferim acel ceva în plus pentru a ajunge în această finală. În astfel de meciuri, este important să arătăm și să înțelegem de ce suntem aici și să rămânem fideli identității noastre”, a spus Luis Enrique, conform L'Equipe.

Echipele probabile: