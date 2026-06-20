Jose Mourinho a adus deja la Real Madrid trei fotbaliști. Bernardo Silva (Manchester City) și Ibrahima Konate (Liverpool) au semnat cu galacticii din postura de jucători liberi de contract, în timp ce pentru Marc Cucurella (Chelsea) s-au plătit 55 de milioane de euro.

Jose Mourinho s-a decis în privința fotbalistului cotat la 50.000.000 de €

Vara trecută, Real Madrid l-a cumpărat pe Alvaro Carreras de la Benfica pentru 50 de milioane de euro, moment în care site-urile de specialitate îl estimau la 35 de milioane. Acum, după un sezon pe ”Bernabeu”, a ajuns să fie estimat la 50 de milioane, cu mențiunea că în iarnă era cotat chiar și la 60 de milioane.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media că Alvaro Carreras, care poate juca pe posturile de mijlocaș stânga, fundaș stânga și fundaș central, va rămâne pe ”Bernabeu”, chiar dacă Real l-a adus pe Marc Cucurella pentru flancul stâng al liniei defensive.

”Mourinho e dispus să-l păstreze ca backup pentru Cucurella pe fundașul stânga trecut pe la Benfica, în ideea în care Fran Garcia poate părăsi clubului”, a scris Fabrizio Romano pe rețelele social media.

La Real Madrid, Carreras a bifat 40 de apariții în toate competițiile, și-a trecut în cont două reușite și, pe deasupra, a oferit și trei pase decisive, în 3400 de minute petrecute în echipamentul clubului de pe ”Bernabeu”.