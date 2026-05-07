Vincent Kompany (40 de ani), antrenorul lui Bayern Munchen, a acuzat că echipa sa a fost defavorizată de arbitraj în dubla manșă pierdută împotriva lui PSG.

Vincent Kompany, critic la adresa arbitrajului

Kompany a afirmat că au fost prea multe decizii împotriva formației sale. El a vorbit însă doar despre cele două faze controversate de aseară: momentul în care Nuno Mendes ar fi putut primi al doilea cartonaș galben pentru henț și hențul comis de Joao Neves în propriul careu, după ce a fost lovit de mingea degajată lui Joao Neves.

„Le-am zis jucătorilor că înțeleg că sunt dezamăgiți. Am dat totul, a fost un meci al detaliilor. Dar trebuie să ne uităm la unele decizii pe care arbitrii le-au luat de-a lungul acestor două meciuri.

Nu e niciodată o scuză, dar contează. Dacă ne uităm la ambele manșe, au fost prea multe decizii luate împotriva noastră.

Dacă ne uităm la ambele faze, haideți să avem puțină logică... E ridicol! Era cu mâna pe sus, îl lovește clar, dar pentru că mingea vine de la colegul său nu e penalty. Nu e povestea completă a meciului, dar în final a fost o dublă manșă decisă de o diferență de doar un gol.

Iar la cealaltă fază, cu al doilea cartonaș galben, am crezut că urmează să îl dea, iar apoi am simțit că s-a răzgândit pentru că avea deja un galben și nu a vrut să îl dea pe al doilea. Așa că s-a întors asupra fazei cu Konrad Laimer. Am revăzut imaginile și nu am văzut să fi fost henț. Ei spun că a fost, așa că nu știu", a declarat Vincent Kompany, imediat după meci.

Cu toate că a acuzat arbitrajul împotriva echipei sale, antrenorul bavarezilor a felicitat-o pe PSG pentru felul în care s-a prezentat în dubla manșă.

Kompany: „PSG are atât de multă calitate”

„E evident greu de digerat, am pierdut la limită. Am egalat PSG, aceste meciuri sunt decise de mici detalii. Prima noastră repriză a fost bună, am simțit că am fost echipa mai bună și am ajuns adesea în zone în care suntem periculoși, dar PSG a apărat foarte bine centrările. Au fost foarte activi. Deși am ajuns în situații periculoase, s-au asigurat că am ratat ultimul șut.

Baza este întotdeauna energia, pe care echipa a arătat-o ​​din nou. Din păcate, nu suntem în finală. Trebuie să recunoaștem că am jucat împotriva unor adversari grozavi.

Liga Campionilor s-a terminat pentru noi deocamdată, dar vor mai fi momente, mai multe oportunități și asta este, de asemenea, o motivație mare pentru mine.

Nivelul ambelor echipe a fost foarte, foarte ridicat. PSG are atât de multă calitate, probabil a fost cea mai bună echipă din Europa în ultimii doi ani.

Am jucat împotriva lor de cinci ori până acum - am câștigat de două ori, am pierdut de două ori și am egalat o dată. Am încercat totul, trebuie să spun. Felicitări PSG, dar vom încerca din nou”, a mai spus Vincent Kompany, conform fcbayern.com.

Pe 30 mai, PSG o va înfrunta pe Arsenal, în finala Ligii Campionilor, pe Puskas Arena din Budapesta.