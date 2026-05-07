Fotbalistul făcut praf de francezi după Bayern - PSG: „Nu a existat”

După 5-4 pentru PSG în tur, bavarezii au remizat pe teren propriu, scor 1-1, iar echipa lui Luis Enrique s-a calificat în finală cu 6-5 la general.

Parizienii au început perfect returul din Germania, iar Ousmane Dembele a deschis scorul încă din minutul 3, după pasa lui Khvicha Kvaratskhelia. Bayern a egalat abia în prelungiri, prin Harry Kane, însă golul nu a mai schimbat soarta calificării.

La o zi după meci, francezii de la Foot Mercato au analizat prestația lui Michael Olise și au concluzionat că extrema lui Bayern a fost de nerecunoscut.

Olise, făcut praf de francezi după Bayern - PSG: „Nu a existat”

Jurnaliștii francezi au remarcat contrastul uriaș dintre evoluția excelentă din tur și jocul modest din retur.

„Acum opt zile, pe Parc des Princes, Michael Olise confirma că este unul dintre cei mai spectaculoși jucători ai momentului. A fost coșmarul lui PSG. În retur însă, magia nu a mai existat.

Bayern a trecut constant prin el, iar mingea ajungea mereu la Olise în speranța că va salva echipa. Problema este că a devenit prea previzibil. PSG îl aștepta de fiecare dată și îi bloca traseele.

Nu a fost exploziv, nu a avut inspirație și nu a găsit soluții împotriva defensivei pariziene”, au scris francezii.

„Michael Olise nu a existat”, a titrat sursa citată.