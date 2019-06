"S-a imbatat!" Jurgen Klopp, one man show la parada celor de la Liverpool in fata a 750.000 de oameni! Era sa cada din autobuz si i-a turnat bere in cap unui jucator! VIDEO & FOTO

FC Liverpool a reusit sa castige UEFA Champions League pentru a 6-a oara in istoria clubului dupa 2-0 in fata lui Tottenham, sambata seara.

La doar o zi de la castigarea UEFA Champions League, cei de la Liverpool au organizat parada victoriei in oras! Timp de aproape 4 ore, toti jucatorii, antrenorii si chiar si sefii clubului au mers printre fani in 2 autocare descoperite.

Conform Consiliului Local al orasului, aproximativ 750.000 de fani au fost pe strazi la parada care a fost transmisa integral de club pe paginile de Facebook si YouTube.

Iata toata parada celor de la Liverpool





"Jurgen Klopp s-a imbatat!"

Antrenorul lui Liverpool, Jurgen Klopp, a avut o lada de bere langa el pe tot parcursul paradei. Iar fanii au scris pe retelele de socializare ca s-a imbatat :) Mai multe clipuri s-au viralizat: in unul dintre ele Klopp ii toarna bere pe cap lui Brewster, in timp ce in altul pare ca a fost la un pas sa cada de pe autobuz.

In timpul interviului din autobuz, Klopp a avut lacrimi in ochi: "Am plans putin cand am vazut cat de mult inseamna aceasta victorie pentru oameni. Vezi in ochii lor, este intens" a spus Klopp.