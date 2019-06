Drama din spatele unei bucurii fara margini! Tatal lui Henderson si-a anuntat fiul ca s-a vindecat de cancer, pe teren, imediat dupa ce Liverpool a castigat UEFA Champions League

Insa finala de pe Wanda Metropolitano inseamna mai mult decat doua goluri si o bomba sexy care a intrat pe gazon in prima repriza reusind sa intrerupa meciul timp de cateva secunde bune.

Asta mai ales pentru Jordan Henderson. Tatal acestuia, Brian Henderson a fost diagnosticat cu cancer la gat in urma cu 5 ani, dar nu i-a spus nimic fiului sau de teama ca-I va influenta cariera in mod negativ.

Din fericire, Brian Henderson s-a vindecat de cancer, dar fara doar si poate aceasta experienta l-a marcat pe mijlocasul lui Liverpool.



"Tot timpul am spus ca fotbalul este cel mai important pentru mine, dar cand treci prin asa ceva iti dai seama ca sunt si alte lucruri foarte importante in viata. Inainte nu ma gandeam la altceva", a spus Henderson pentru Daily Mail.

In 2003 pe cand Jordan Henderson avea doar 10 ani a fost impreuna cu tatal sau la finala Champions League de pe Old Trafford dintre Milan si Juventus, iar in timpul intonarii imnului i-a promis tatalui sau ca intr-o zi va juca intr-o asemenea finala.

Ieri, Henderson a ridicat trofeul si a fost unul dintre cei mai buni oameni ai lui Klopp, iar tatal sau l-a urmarit din tribuna.

