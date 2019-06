"Implinirea unei profetii" Mihai Mironica scrie despre deznodamantul finalei UCL si despre triumful unui Liverpool reincarcat de magicianul Klopp!

Mihai Mironica scrie despre deznodamantul finalei UEFA Champions League si despre triumful unui Liverpool reincarcat de magicianul Klopp.

Implinirea unei profetii



Pentru ca trebuie sa existe un echilibru in toate, cel mai frumos sezon de Champions League a avut o finala rece, o blocada dezghetata doar cand managerul lui Tottenham, Mauricio Pochettino, a decis sa riste cu 5 jucatori de atac. Adeptii teoriei conspiratiei aparuti dupa mirobolantele retururi din semifinale si care sustineau ca au fost de fapt doar niste blaturi aranjate de UEFA pentru a creste audienta competitiei n-au mai raspuns la apelul de noapte. Ti-ar fi spus oricum ca blonda aparuta pe teren era ultima miscare pregatita de regizorul de la Nyon. Te pui cu blondele si magicienii lor?

Au fost 90+ minute configurate de primul minut. Arbitrilor desemnati pentru VAR care au vazut reluarile li s-a parut atat de clar ca e o decizie buna a centralului dictarea penalty-ului incat i-au spus in casca faptul ca nu mai e nevoie sa vina la margine pentru a revedea faza. Mingea l-a lovit pe Sissoko in acelasi timp si in piept si in mana ridicata la nivelul capului, balonul a fost impiedicat sa se duca spre o zona din careu unde erau si doi jucatori ai lui Liverpool.

Si a inceput cursa de urmarire a lui Tottenham. Nu stiu daca a fost decizia totala a lui Pochettino sau a contat si presiunea uriasa data de greutatea numelui lui Kane, cert este ca golgeterul a fost titularizat desi era ruginit dupa o absenta indelungata. A fost lasat pe banca tocmai protagonistul miracolului de la Amsterdam, Lucas Moura. N-a fost o mutare buna.

Nici Son nu si-a putut arata pe deplin clasa din cauza lui Alisson, Robertson, Henderson, a acestui Golden Son care este Alexander Arnold si, nu in ultimul rand, a lui Father of all Sons, Van Dijk, un Van Basten al defensivei. Felul in care Van Dijk il ajunge in careu pe superSonicul lui Tottenham si il blocheaza mi-a adus aminte de cum povestea Tucudean ca el facea trei pasi, dar olandezul zburator il ajungea dintr-unul cand s-au infruntat pe teren. Liverpool a demonstrat inca o data de ce a avut cea mai buna aparare in Premier League in acest sezon, de ce sunt esentiale investitiile masive si in aceasta zona a lotului.

Pana la urma, sutul cautat tot meciul de avangarda lui Pochettino a fost gasit de Origi. Un deus ex machina reincarcat de Klopp pentru acest final istoric de sezon, cu doua goluri marcate in flamboaiantul retur cu Barca, cu acest cross chirurgical executat in poarta lui Tottenham.

In octombrie 2015, Klopp a spus, la instalarea la Liverpool, ca in al patrulea sezon la echipa va aduce un trofeu. Promisiunea-profetie a fost indeplinita ca in filmele americane, la timp si cu cel mai pretios trofeu. La Madrid, pe podiumul de premiere, langa jucatorii in delir, se afla, usor stingher, si patronul care a crezut in aceasta promisiune si care chiar a aparut intr-un film american de mare succes cu un astfel de subiect, Moneyball. Intr-un moment in care, firesc, jucatorii si managerul iau prim-planul, nu trebuie uitat principalul actionar american John W Henry, omul care a avut viziunea si rabdarea, care a crescut valoarea clubului de la cele 300 de milioane de lire investite in achizitia initiala la peste un miliard si care, dupa aproape 9 ani, si-a vazut echipa regina Europei. Cam asa se face...