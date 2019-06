A fost sau nu a fost penalty?! Ce spun specialistii despre lovitura de la 11 metri care a decis in mare parte soarta finalei Liverpool - Tottenham

Liverpool a castigat pentru a 6-a oara in istoria sa trofeul UEFA Champions League, dupa ce a trecut de rivalii de la Tottenham cu 2-0. Salah, din penalty, si Origi au decis meciul.

Liverpool s-a impus cu 2-0, aseara, in finala UEFA Champions League de la Madrid, disputata impotriva lui Tottenham. Echipa lui Jurgen Klopp a deschis scorul inca din minutul 1 al meciului, dupa ce Salah a transformat o lovitura de la 11 metri. In jurul penaltyului exista in continuare suspiciuni, iar unele voci spun ca arbitrul sloven Damir Skomina a gresit.

Ce spun specialistii despre penaltyul primit de Liverpool



Parerile despre lovitura de la 11 metri acordata de Damir Skomina in favoarea lui Liverpool, in primul minut de joc al finalei UEFA Champions League, sunt impartite. Doi fosti arbitri spanioli au analizat faza.

Andujar Oliver: "Nu e penalty! E o greseala



Fostul arbitru Anduraj Oliver sustine ca Damir Skomina a gresit.

"Este o greseala din partea arbitrului. Mingea l-a lovit in piept pe Sissoko si dupa in mana. Nu este penalty, nu sunt toate circumstantele, actiunea aparatorului a fost complet involuntara", a spus Andujar Oliver pentru Radio MARCA.

Iturralde Gonzalez: "E penalty fara niciun dubiu"



Pe de alta parte, un alt fost arbitru, Iturralde Gonzalez, sustine contrariul. Si el ar fi acordat 11 metri.

"Este penalty, nu e niciun dubiu! Daca observam cu atentie, intentia aparatorului a fost de a-si indeparta mana de corp, astfel ca actiunea sa a fost penalizata", a spus acesta in presa spaniola.