Pariul NEBUN care a adus un castig RECORD! Ce s-a intamplat in seara in care Liverpool a cucerit UEFA Champions League si Anthony Joshua a pierdut la New York!

El poate fi considerat cel mai inspirat parior.

Liverpool a cucerit pentru a 6-a oara in istorie trofeul UEFA Champions League, la Madrid, pe stadionul Wanda Metropolitano, iar Andy Ruiz Jr. a reusit sa il invinga pe Anthony Joshua la New York.

Cel mai inspirat parior

In seara in care Andy Ruiz Jr. a devenit primul pugilist mexican campion mondial la categoria grea, un parior a obtinut un castig record. El a mizat pe o victorie a mexicanului in runda a 7-a si pe scor corect la finala Champions League: Tottenham 0-2 Liverpool. Pariorul a mizat 5 lire si a castigat aproape 7.000.