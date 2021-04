Rugaciunile lui Neymar au avut efect! Starul brazilian a avut o prestatie de vis pe Allianz Arena! A oferit doua assisturi si a stabilit un record in Champions League

In primul meci al reeditarii finalei din sezonul trecut, echipa lui Mauricio Pochettino au condus cu 2-0 dupa 28 de minute. La acest rezultat a contribuit din plin Neymar, care a dat pasele decisive la ambele goluri.

Mai intai, in minutul 3, starul brazilian a condus un contraatac al parizienilor si i-a pasat excelent lui Kylian Mbappe, care l-a invins pe Neuer cu un sut puternic din 12 metri.

Earliest Goal Bayern has conceded in the Champions League scored by Kylian Mbappe in 149 seconds. Chelsea could meet either of these if they win today? #FCBPSG #PORCHE pic.twitter.com/B96dmfBOfE