BREAKING NEWS | Prima reactie din partea Anamariei Prodan dupa ce l-a dat in judecat pe Man! Ce a declarat impresarul

Anamaria Prodan l-a dat in judecata pe Dennis Man dupa transferul la Parma.

Agentul ii cere fotbalistului 350.000 de euro despagubiri pentru incheierea unilaterala a contractului, urmata de transferul la Parma realizat cu ajutorul lui Giovanni Becali.

Dupa ce a aparut informatia potrivit careia Anamaria Prodan a depus actiunea in instanta, la finalul lunii martie, impresarul a oferit o prima reactie.

"Nu vreau sa comentez subiectul. Avocatii mei se ocupa de acest caz", a declarat Prodan, potrivit AS.ro.

Conform unor declaratii facute dupa transferul lui Man la Parma, agentul ar vrea sa primeasca despagubiri si de la Gigi Becali.

"Sa bage mana in buzunar si sa plateasca in momentul in care jucatorii rup contractele cu mine! Sa plateasca, daca e atat de blindat cu banii! Se roaga de mine sa spun la televizor cat de bogat e el. Ii place. E penibil. Eu m-am distrat cu Gigi Becali 5 ani, eu si prietenii cu care am fost la palat ne distram pe seama lui, ne-am jucat cu mintea lui. Eu m-am jucat cu creierul lui Gigi Becali.

Eu puneam pariuri cu prietenii mei ca el va spune ce ii zic eu si el asta a facut. Daca eu ii zic un lucru, face ca mine. Daca in 30 de secunde il suna Mitica Dragomir, face ca el. Daca poimaine il suna Ilie Dumitrescu, face ca Ilie Dumitrescu. El nu are linie. Nu are cum, saracul", spunea Anamaria Prodan dupa plecarea lui Man de la FCSB.