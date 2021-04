Dezvaluiri inedite ale lui Tatarusanu care a spus tot! Cu cine se intelege cel mai bine la Milan, ce ii place sa gateasca sau de ce s-a tuns

Ciprian Tatarusanu a fost protagonistul unui interviu pentru site-ul Milan Talk.

Portarul in varsta de 33 de ani a vorbit despre jucatorii cu care se intelege cel mai bine la AC Milan si despre cum s-a decis sa plece de la Lyon pentru a jucat in Serie A.

"Sunt foarte multumit aici, am ajuns la una din cele mai mari echipe din lume. Am fost in al noualea cer cand am semnat contractul. M-au sunat mai intai agentul meu, apoi chiar Paolo Maldini. Mi-a placut prima zi la Milanello.

Ma inteleg cel mai bine cu ceilalti portari, ne distram in fiecare zi. Am o relatie foarte buna cu Antonio Donnarumma, avem pasiuni comune, ma inteleg excelent cu el", a declarat Ciprian Tatarusanu.

In plus, romanul a dezvaluit si ce ii place sa gateasca sau la ce sporturi se uita in afara de fotbal si a declarat ce l-a determinat sa se tunda si cum a reactionat sotia lui.

"Imi place sa fac cafea, dar cel mai mult imi place sa fac paine de casa. Pregatesc aluatul, il las la dospit, sunt atent cum creste inainte de a-l baga in cuptor. Este o mare bucurie pentru mine. Nu am gatit niciodata pentru coechipieri, insa atunci cand eram la Nantes am facut cafea pentru toata echipa la aparatul meu.

Am vrut sa-mi las parul lung, dar nu statea asa cum mi-am dorit. Nu avea volum asa ca l-am tuns asa. Cea mai bucuroasa a fost sotia mea.

Daca nu ma uit la fotbal, ma intereseaza tenisul si fotbalul american", a mai spus Tatarusanu.