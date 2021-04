Daca nu el, atunci cine? Ronaldo a deschis scorul in meciul cu Napoli si a stabilit doua noi recorduri! Ce cifre senzationale a atins portughezul

Starul portughez al lui Juventus a stabilit inca doua borne importante in cariera sa.

Ronaldo a deschis scorul pentru echipa antrenata de Andrea Pirlo in meciul de pe teren propriu cu Napoli, meci reprezentand o restanta din etapa cu numarul 3 din Serie A.

In minutul 13, Cristiano a reluat din prima o centrare pe joc venita din partea dreapta de la Chiesa si l-a invins pe Meret, reusind astfel golul cu numarul 25 in acest sezon de Serie A.

Cristiano Ronaldo's 25th league goal of the season what a play from Chiesa, great finish. ????pic.twitter.com/0Fu8Tz3Fnn — ???? (@Madridi7ii) April 7, 2021

Astfel, Ronaldo a ajuns la al 12-lea sezon in cariera in care inscrie minim 25 de goluri in campionat, fie ca acest lucru s-a intamplat cand juca pentru Manchester United, Real Madrid sau acum la Juventus.

Mai mult, portughezul a reusit aceasta performanta pentru a 11-a oara in ultimele 12 sezoane.