Planul incredibil al lui Oprita pentru a ajunge cu Steaua in Liga 1! De la cine se inspira antrenorul celor de la CSA

Daniel Oprita isi propune sa ajunga cu Steaua din liga a treia pana in Liga 1.

Antrenorul Stelei se inspira de la doi mari antrenori si isi doreste sa le calce pe urme. Conform declaratiilor facute intr-un interviu pentru Steaua TV, modelele lui Oprita sunt Diego Simeone si Jurgen Klopp.

"Imi place Simeone pentru organizarea luir si ceea ce a facut cu Atletico. Daca e sa-mi placa un antrenor care sa faca spectacol, atunci e vorba despre Klopp. Eu as vrea sa le combin ambele stiluri", a declarat Oprita.

Pana sa ajunga in Champions League, CSA Steaua trebuie sa promoveze pana in Liga 1, iar antrenorul ros-albastrilor spune ca este increzator in forta echipei sale.

"Ne dorim cu totii sa ajungem la Liga 1, iar eu am incredere in ei ca o sa faca fata cati mai multi din aceasta echipa", a adaugat tehnicianul.