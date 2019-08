Rezultatul care face CFR-ul sa tremure! Celtic si-a spulberat adversara din campionat inaintea duelului cu romanii din UCL: cel mai periculos jucator al scotienilor

Celtic a invins cu 7-0 St Johnstone in primul meci din noul sezon al campionatului Scotiei.

St Johnstone a terminat pe locul 7 sezonul trecut din Premiership.

Cel mai bun marcator al lui Celtic a fost Christie, care a reusit hattrick-ul, cu goluri in minutele 26, 30 si 67. Pentru adversara CFR-ului au mai marcat Johnston (min. 9), Nitcham (min. 72), Edouard (min. 80) si Griffiths (min. 86).

Celtic s-a asezat confortabil pe primul loc in campionat, gratie golaverajului superior echipelor care au acelasi numar de puncte dupa primele meciuri jucate.

CFR Cluj joaca acasa turul dublei cu Celtic din turul 3 preliminar al UEFA Champions League. Partida este programata miercuri, 7 august, de la ora 21:00.

