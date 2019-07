"Ii dau cu coeficientul UEFA in cap lui Petrescu! Sa-si scoata palaria in fata mea!" Becali, convins ca CFR-ul vede grupele europene la TV!

Gigi Becali e sigur ca CFR Cluj nu va intra nici macar in grupele Europa League.

Becali nu crede ca titlul in Liga 1 reprezinta o mare realizare pentru CFR. "Sa-i vedem in Europa", le transmite patronul FCSB rivalilor de la Cluj. Pana acum, CFR a trecut de Astana si Maccabi Tel Aviv in drumul spre grupele Champions League. In turul 3 vor da peste Celtic.

"Dan Petrescu face ce vrea el, eu ce vreau eu. O sa vedem la final. Pana atunci, eu ii dau cu coeficientul UEFA in cap. Si lui, si lui Dinamo, si lui Rapid. Cand am intrat in fotbal, suporterii asa mi-au zis: sa fim peste Dinamo si Rapid. Uitati-va unde sunt! Sa iei campionatul... poti s-o parlesti pe Dinamo si sa iei campionatul. Dar in UEFA.. ala e finalul pentru mine. Sa vedem ce face el si ce facem noi. O sa se uite Dan Petrescu la televizor, o sa vedeti. Nu mai vreau sa vorbesc de el, gata. Cine se uita la TV: eu sau Petrescu? Sa vedem la final, in grupe? Daca joaca Dan Petrescu, jos palaria! Daca nu, sa zica si el si expertii de la TV: jos palaria", a spus Becali.