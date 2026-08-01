Prima reacție a lui Darius Olaru după ce a cucerit Supercupa Belgiei la debutul pentru Union Saint-Gilloise

Prima reacție a lui Darius Olaru după ce a cucerit Supercupa Belgiei la debutul pentru Union Saint-Gilloise Stranieri
SPORT.RO
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Fostul căpitan al FCSB a ridicat primul său trofeu alături de noua echipă și le-a transmis un mesaj fanilor belgieni imediat după meci.

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Darius OlaruUnion Saint GilloiseSupercupa Belgiei
Din articol

Darius Olaru a debutat oficial pentru Royale Union Saint-Gilloise într-o partidă cu un trofeu pe masă. Mijlocașul, transferat în această vară în schimbul a trei milioane de euro de la FCSB, a fost titular în Supercupa Belgiei disputată împotriva lui Club Brugge.

Formația sa a câștigat trofeul la loviturile de departajare, scor 5-4, după ce tabela a arătat 101 la capătul timpului regulamentar.

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Darius Olaru
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Mesajul lui Darius Olaru după primul succes în Belgia

La scurt timp după festivitatea de premiere, fotbalistul român a publicat pe rețelele de socializare mai multe fotografii alături de medalie și de noul trofeu. 

„Am început sezonul în cel mai bun mod posibil. Acesta este doar începutul, acum continuăm să luptăm”, a transmis internaționalul român.

Jucătorul cu o cotă de piață de 4.500.000 de euro, potrivit portalului Transfermarkt, a evoluat 71 de minute în primul meci oficial pentru Union SG. Prestația fotbalistului român a fost notată cu 6,2 de site-ul Sofascore, sub media echipei, care a primit un punctaj de 6,93.

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