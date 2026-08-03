AEK Atena, echipă la care joacă internaţionalul român Răzvan Marin, va juca în play-off-ul UEFA Champions League cu învingătoarea dintre Levski Sofia şi Kairat Almaty.

Prima manşă va avea loc pe 18 sau 19 august, la Sofia sau Almaty, iar returul pe 25 sau 26 august la Atena.

Vicecampioana Belgiei, Union Saint-Gilloise, la care joacă Darius Olaru și Raul Florucz, o va întâlni în play-off pe Olympiacos Pireu (Grecia) sau pe NEC Nijmegen (Olanda) dacă va trece de FK Bodo/Glimt (Norvegia).

Tabloul play-off-ului Ligii Campionilor

Levski Sofia (Bulgaria)/FC Kairat Almaty (Kazahstan) - AEK Atena (Grecia)

Celtic Glasgow (Scoţia) - LASK Linz (Austria)

Dinamo Zagreb (Croaţia)/FK Kauno Zalgiris (Lituania) - Viking Stavanger (Norvegia)

Mjallby AIF (Suedia)/ Slovan Bratislava (Slovacia) - FC Ararat-Armenia Erevan (Armenia)/NK Celje (Slovenia)

Hapoel Beer-Sheva (Israel)/Steaua Roşie Belgrad (Serbia) - AGF Aarhus (Danemarca)/Sabah FC (Azerbaidjan)

Fenerbahce Istanbul (Turcia)/Sturm Graz (Austria) - Sparta Praga (Cehia)/Olympique Lyon (Franţa)

Olympiacos Pireu (Grecia)/NEC Nijmegen (Olanda) - Union Saint-Gilloise (Belgia)/FK Bodo/Glimt (Norvegia)

Agerpres