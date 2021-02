Varianta ca meciul Atletico Madrid - Chelsea sa se joace la Bucuresti ar fi picat! Unde ar urma sa aiba loc partida

Atletico Madrid nu va putea juca acasa meciul cu Chelsea, programat pe 23 februarie, in optimile de finala ale Ligii Campionilor.

Clubul britanic nu are permisiunea sa calatoreasca in Spania, astfel ca meciul va trebui sa fie gazduit de alt oras. Ieri, publicatia spaniola AS anunta ca Bucurestiul este una dintre variantele unde ar putea sa se joace meciul, alaturi de Tallin, dar UEFA s-ar fi razgandit.

Tancredi Palmeri, jurnalist italian consacrat, a anuntat ca partida Atletico Madrid - Chelsea ar urma sa se joace in Varsovia, iar presa locala sustine ca meciul s-ar putea disputa pe stadionul celor de la Legia.

Atletico Madrid - Chelsea nu este singurul meci care a intampinat astfel de probleme. Liverpool nu are dreptul sa intre in Germania pentru meciul cu Leipzig, iar partida a fost mutata la Budapesta.