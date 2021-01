Atletico vrea sa-i prelungeasca contractul lui Simeone! E cel mai bine platit antrenor al lumii

Simeone a fost adus la Atletico la inceputul lui 2012, iar de atunci, clubul a reusit cele mai bune performante din istoria sa.

Unul din cei mai buni antrenori ai lumii, Diego Simeone, ar putea sa-si prelungeasca contractul cu madrilenii, conform celor de la AS.com. Dupa 9 ani in care clubul a progresat atat fotbalistic, cat si economic, "Cholo" a fost informat de presedintele clubului, Miguel Angel Gil, ca se doreste prelungirea contractului sau pana in 2024.



Salariul argentinianului este de 32 de milioane de euro, ceea ce il face cel mai bine platit manager, la distanta de locul 2, Pep Guardiola, cu 27 de milioane pe an.

Stilul de fotbal fizic al celor de la Atletico a dat roade, an de an echipa fiind una din cele mai bune din lume din puncte de vedere defensiv. De cand a fost instalat la spanioli, Simeone are o medie de 2,04 puncte pe meci, in peste 500 de partide disputate.

A mai antrenat in trecut la Racing Club, Estudiantes, River Plate, San Lorenzo, iar prima experienta din Europa a fost la Catania, in Italia. A jucat finala Champions League de doua ori cu Atletico, dar a pierdut de fiecare data in fata lui Real Madrid. In sezonul 2013-2014 a izbutit sa castige campionatul, dupa ce cu un an in urma castigase si Cupa Spaniei, dupa care a reusit sa castige si Europa League de doua ori.